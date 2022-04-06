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中職／布雷克二軍初登板被打爆 3.1局掉7分
統一獅隊開季先發全本土應戰，布雷克被寄望最快補起洋將戰力，卻在今天二軍初登板被味全龍隊打爆，投3.1局丟掉7分（6分責失），防禦率高達16.20。
獅隊今年只有洋砲羅薩一人趕上開季，洋投抵台時間較晚，布雷克進度最快，今天在二軍例行賽先發，柯瑞和羅昂預計8日出賽。
布雷克面對龍隊打線，先在2局出狀況，單局被敲3支安打丟掉2分，3局上先抓到2出局，不料對鈦龍投出保送後又被林旺衛敲出二壘打，接下來李展毅的2分打點安打、歐晉2分砲，單局再掉4分，4局續投，布雷克1出局被敲安後退場，掉的1分也算在他帳上。
去年以17勝拿下勝投王的布雷克，今天總計投3.1局、用球數73球，失7分有6分責失，被敲8支安打，另有4次三振、1次保送。
布雷克日前進行實戰投球時，球速最快球速僅143公里，讓「餅總」林岳平有些擔心，今天二軍登板速球也多在140公里左右，跟去年最快球速多在147、148公里相比，有不小落差。
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