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中職／比賽用球季前檢測尚未出爐 聯盟：最晚下周

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊新洋將福來喜開幕戰敲安，拿著比賽用球合影。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊新洋將福來喜開幕戰敲安，拿著比賽用球合影。圖／中信兄弟隊提供

中華職棒今年開季前6場就敲出15轟，是去年同期的3倍，比賽用球的恢復係數（COR）再次成為球迷討論焦點，不過季前送驗的結果尚未出爐，聯盟表示，預計最晚下周會收到報告，比賽用球的規範並未更改。

新球季從4月2日開打，開幕戰因雨延期，不過隔天開始上演煙火秀，單日2戰4隊敲出7轟，隔天火力稍減為5轟，昨天則敲出3轟，一共13人開轟，其中林智勝許基宏都累積2轟。

不少球迷對於比賽用球的恢復係數有疑慮，聯盟今天表示，季前就已經送驗，目前尚未收到結果，但比賽用球並未改動。

中職近年受到「彈力球」事件影響，全壘打量大增，但去年球季公布「加嚴版」規範，要求廠商將恢復係數的中間值設定在0.550，而範圍則是0.540~0.560之間。

去年球季季前檢測的恢復係數為0.555，另外上半季兩次檢測結果則為0.551、0.559，而2020年4次比賽用球恢復係數檢測結果是0.574 、0.571、 0.563、0.560。

林智勝 許基宏 中職

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