快訊

膽固醇過高一定不健康嗎？教授曝最重要的數值

本土今增281例「新北115例」居冠 各縣市確診群聚一次看

中職／「大嘻哈獅代」引爆饒舌魂 大支開球又獻藝

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊上半季第二彈主題日「大嘻哈獅代」。圖／統一獅隊提供
統一獅隊上半季第二彈主題日「大嘻哈獅代」。圖／統一獅隊提供

統一獅隊主場活動連發，繼開幕周童樂會後，再推出上半季第二彈主題日「大嘻哈獅代」，與台南饒舌大廠「人人有功練」強強聯手，在4月16日、17日連續二天周末賽後獻上精采演出，最令人期待的卡司自然是饒舌歌手大支。

獅隊過去多在季末最後假日主場才有音樂祭，今年球團特別於季初也規劃同為音樂屬性的主題活動，本次以嘻哈為主軸的設定，突顯與往年音樂祭不同之特色。

「大嘻哈獅代」與饒舌歌手大支所率領的「人人有功練」攜手，集結眾多臺灣饒舌界好手秀上最硬的嘴上功夫，其中不少出身自府城的台南囝仔，發揮屬於南霸天的特色。

卡司陣容將由大支校長為首，帶領大嘻哈獅代年度總冠軍YoungLee，與同樣參與節目擁有極佳表現且獲得評審肯定的潤少、蛋頭BG8LOCC、Gambler、韓森等人、以及曾入圍金曲獎最佳新人獎的饒舌歌手小人一同帶來豐富演出。除了歌手「標配」，本回更搭載專屬御用DJ Howmany與阿雞及魏買加二位主持。

「大嘻哈獅代」主題活動票價加價150元，連續兩場賽事賽後特別帶來超過30分鐘饒舌音樂饗宴，本次主題日也將準備特別贈品「貳兩不純金項鍊」，讓1號隊友輕鬆變身府城嘻囝仔，凡持當日門票均可於現場兌換，每場2000份換完為止。

4月16日（六）vs.富邦悍將

開球嘉賓：YoungLee、潤少

賽後演出陣容：YoungLee、潤少、Gambler、阿雞(主持)、DJ Howmany

4月17日（日）vs.中信兄弟

開球嘉賓：大支

賽後演出陣容：大支、蛋頭BG8LOCC、韓森、小人、魏買加(主持)、DJ Howmany

富邦悍將 統一獅 中信兄弟

延伸閱讀

中職／悍將最帥團長阿努引退 換個身分續應援

影／中職 桃猿主場開幕戰克兄弟 林承飛三安獲MVP

中職／猿隊的6號當英雄 6局連6棒安打灌爆兄弟

中職／太狂！潘威倫相隔538天先發 7局無失分豪取147勝

相關新聞

中職／「大嘻哈獅代」引爆饒舌魂 大支開球又獻藝

統一獅隊主場活動連發，繼開幕周童樂會後，再推出上半季第二彈主題日「大嘻哈獅代」，與台南饒舌大廠「人人有功練」強強聯手，在...

中職／40歲的「嘟嘟」伏龍 生涯147勝到手

邁入不惑之年的「嘟嘟」潘威倫仍是一尾活龍，昨天在台南主場登板對決味全龍隊，先發7局只被揮出兩支安打，統一獅隊僅用2小時1...

中職／江坤宇頻秀美技 隊友：又進化了

配備升級的站位預判，中信兄弟隊游擊手江坤宇今年狂「刷」六星級美技，離他最近的隊友王威晨看身旁這隻「柯基」，也感覺他又進化...

中職／猿66大順只「缺一角」 主場開門紅

樂天桃猿隊昨天在桃園球場第6局連6棒安打，攻下6分大局，終場以8：2擊敗中信兄弟隊，背號6號的林承飛在滿壘時敲出二壘打清...

中職／悍將最帥團長阿努引退 換個身分續應援

濃眉電眼、聲音宏亮，有中職最帥應援團長之稱的阿努ANU昨天在新莊球場正式引退，賽後眼眶泛淚、數度哽咽與球迷道別，「還是很...

影／中職 桃猿主場開幕戰克兄弟 林承飛三安獲MVP

樂天桃猿今天主場開幕戰，迎戰二連勝的中信兄弟，桃猿隊先發投手黃子鵬主投五局，被擊出七支安打失兩分，林立四打數擊出一支兩分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。