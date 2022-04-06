中職／「大嘻哈獅代」引爆饒舌魂 大支開球又獻藝

統一獅隊主場活動連發，繼開幕周童樂會後，再推出上半季第二彈主題日「大嘻哈獅代」，與台南饒舌大廠「人人有功練」強強聯手，在4月16日、17日連續二天周末賽後獻上精采演出，最令人期待的卡司自然是饒舌歌手大支。

獅隊過去多在季末最後假日主場才有音樂祭，今年球團特別於季初也規劃同為音樂屬性的主題活動，本次以嘻哈為主軸的設定，突顯與往年音樂祭不同之特色。

「大嘻哈獅代」與饒舌歌手大支所率領的「人人有功練」攜手，集結眾多臺灣饒舌界好手秀上最硬的嘴上功夫，其中不少出身自府城的台南囝仔，發揮屬於南霸天的特色。

卡司陣容將由大支校長為首，帶領大嘻哈獅代年度總冠軍YoungLee，與同樣參與節目擁有極佳表現且獲得評審肯定的潤少、蛋頭BG8LOCC、Gambler、韓森等人、以及曾入圍金曲獎最佳新人獎的饒舌歌手小人一同帶來豐富演出。除了歌手「標配」，本回更搭載專屬御用DJ Howmany與阿雞及魏買加二位主持。

「大嘻哈獅代」主題活動票價加價150元，連續兩場賽事賽後特別帶來超過30分鐘饒舌音樂饗宴，本次主題日也將準備特別贈品「貳兩不純金項鍊」，讓1號隊友輕鬆變身府城嘻囝仔，凡持當日門票均可於現場兌換，每場2000份換完為止。

4月16日（六）vs.富邦悍將

開球嘉賓：YoungLee、潤少

賽後演出陣容：YoungLee、潤少、Gambler、阿雞(主持)、DJ Howmany

4月17日（日）vs.中信兄弟

開球嘉賓：大支

賽後演出陣容：大支、蛋頭BG8LOCC、韓森、小人、魏買加(主持)、DJ Howmany