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中職／悍將最帥團長阿努引退 換個身分續應援

中央社 / 台北5日電
富邦悍將應援團團長阿努（Anu）。 截圖自Anu-阿努粉絲團
富邦悍將應援團團長阿努（Anu）。 截圖自Anu-阿努粉絲團

濃眉電眼、聲音宏亮，有中職最帥應援團長之稱的阿努ANU昨天在新莊球場正式引退，賽後眼眶泛淚、數度哽咽與球迷道別，「還是很捨不得」。

昨天是中華職棒33年富邦悍將新莊主場開幕戰，也是阿努應援生涯的最後一場比賽，他賽後滿滿不捨，眼淚在眼眶打滾，率領應援團隊向球迷最後一次鞠躬致意，「感謝球迷這麼多年給予的支持與力量」。

7年應援生涯讓阿努有著滿滿的回憶，他賽後接受中央社專訪時回憶球隊每一個時刻，他表示，球場軟硬體方面都陸續做了很多的更新，就是每年為了給球迷新感受，讓球迷有更好的看球體驗，而環形看台也成為阿努最棒的表演舞台。

應援中的阿努，除了帶頭喊聲，也會隨著應援曲目帶著應援動作，甚至在場上跳來跳去，展現陽光活力一面，不管輸贏永遠帶領球迷正面思考，為球隊加油，也成為球迷口中「中職最帥團長」。

32歲的阿努已從當年布農族男孩蛻變成一個孩子的爸，身兼家庭重任，也讓他思考更多生涯規劃，他說，從應援舞台退下並不是離開，而是繼續換個身分幫助球隊。

阿努應援的最後一場，卻是Fubon Angels成員沁沁與奶昔的第一場，沁沁回想當初面試時，阿努就是她最崇拜的應援團長，最欣賞其在應援的態度；奶昔也被賽後氛圍感染、眼眶泛淚，直呼整個團隊就像家人一樣，感情深厚。

應援多年，阿努還沒能看到新莊主場拋下屬於悍將的藍色彩帶，也成為他應援生涯的小小遺憾；而他接下來將轉戰富邦悍將twitch頻道主持人，用新身分繼續為悍將應援，期待早日看到屬於富邦的藍色彩帶海。

富邦悍將 中職 中華職棒

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