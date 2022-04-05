中職／後段棒次串出6分大局 曾總從成晉收棒打看到自信

樂天桃猿隊在樂天桃園球場踏出賽季首戰，以8：2擊敗中信兄弟隊，第6局有林承飛的3分打點二壘打，也有林立的兩分砲，但總教練曾豪駒點出另一位關鍵人物，成晉收棒打出安打，「自發性想要去做突破，有這份自信其實很好。」

猿隊此役由黃子鵬先發，前5局壓制兄弟攻勢，6局上先被陳子豪的陽春砲攻略，接著連2棒還是安打，黃子鵬帳面上投5局失2分退場，兩隊此時2：2平手。

猿隊6局下的攻勢出現連6棒安打，林泓育、梁家榮先敲安打，成晉原本擺出短棒，收棒敲出安打，形成滿壘，林承飛掃出二壘打清壘，這支致勝安打也讓他獲選單場MVP。

猿隊由後段棒次發起的串聯打下大局，曾豪駒指出：「這場打擊算是從熱身賽到現在最好的，尤其後段棒次，家榮、成晉、阿飛這3棒串聯起來攻勢，在第6局拉開。」他特別提到，「尤其成晉那個收棒打，自發性想要去做突破，有這份自信其實很好。」

林承飛賽後也提到，他對成晉期許很高，其實更希望他把自己打回來，「可是當下有戰術，他也完成自己工作，我們每個隊友都很認真做好自己工作，我也希望我能做到的我要盡力做好。」

黃子鵬去年轉任先發，投出9勝，吃下135局為本土投手之最，今年收到要扛開幕戰的指示時，他也很興奮，「以前聽到誰要投開幕戰，都會很替那個人開心，覺得這是肯定和驕傲，今年可以被這樣肯定，非常感謝教練團，這段時間就把自己狀態努力調整到最好。」

無法撐滿6局，黃子鵬錯過等到猿隊超前的機會，無緣在首戰取得勝投，曾豪駒評價他此役表現，認為已經很好，「前5局掌握節奏、好壞球比例都做得很好，當然在第6局失投球被設定到，也考量分數，就提前換下來，今天是他生涯第一場開幕戰先發，這樣投已經算很好。」