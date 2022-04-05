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日職／張奕本季首度登板 中繼2局飆速153公里

中央社 / 台北5日電
張奕。 擷圖自推特
張奕。 擷圖自推特

旅日歐力士隊投手張奕3月31日再度回到一軍，今天本季首度登板，對軟銀鷹隊中繼投2局無失分，最快球速153公里，球隊終場以3比6吞敗，張奕無關勝敗。

日職歐力士猛牛隊台灣投手張奕開季原本沒有在一軍名單中，透過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）一二軍升降特殊規則，開季隊友山田修義臨時被下放，張奕替補上一軍，30日被下放二軍，隔日又回到一軍。

歐力士隊今天與福岡軟銀鷹隊交手，張奕本季首度登板，6局歐力士隊3比5落後時張奕接手中繼，連抓6個出局數，總計用22球投2局，沒被敲出安打、無保送，投出2次三振，最快球速153公里、無失分，表現亮眼。

歐力士隊比賽後半段沒能再拿分數，軟銀隊8局靠著安打、犧牲觸擊、暴投、高飛犧牲打，再添1分保險分，順利拿下比賽勝利。

北海道日本火腿鬥士隊今天與千葉羅德海洋隊交手，火腿隊台灣野手王柏融沒有先發出賽，9局代打上場，敲出三壘方向界外飛球出局，總計1打數無安打，火腿終場以0比2吞敗。

張奕 歐力士猛牛 日本火腿鬥士

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