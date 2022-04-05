日職／張奕本季首度登板 中繼2局飆速153公里
旅日歐力士隊投手張奕3月31日再度回到一軍，今天本季首度登板，對軟銀鷹隊中繼投2局無失分，最快球速153公里，球隊終場以3比6吞敗，張奕無關勝敗。
日職歐力士猛牛隊台灣投手張奕開季原本沒有在一軍名單中，透過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）一二軍升降特殊規則，開季隊友山田修義臨時被下放，張奕替補上一軍，30日被下放二軍，隔日又回到一軍。
歐力士隊今天與福岡軟銀鷹隊交手，張奕本季首度登板，6局歐力士隊3比5落後時張奕接手中繼，連抓6個出局數，總計用22球投2局，沒被敲出安打、無保送，投出2次三振，最快球速153公里、無失分，表現亮眼。
歐力士隊比賽後半段沒能再拿分數，軟銀隊8局靠著安打、犧牲觸擊、暴投、高飛犧牲打，再添1分保險分，順利拿下比賽勝利。
北海道日本火腿鬥士隊今天與千葉羅德海洋隊交手，火腿隊台灣野手王柏融沒有先發出賽，9局代打上場，敲出三壘方向界外飛球出局，總計1打數無安打，火腿終場以0比2吞敗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言