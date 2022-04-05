中職／猿隊的6號當英雄 6局連6棒安打灌爆兄弟

最晚登場的樂天桃猿隊，今天一上陣就有火力示範，第6局連6棒敲出安打，林承飛在滿壘時以二壘打清壘，林立補上兩分砲，單局灌進6分，終場以8：2擊敗中信兄弟隊。

猿隊今天在桃園球場迎接賽季首戰，肯定黃子鵬去年扛了整季先發、奪下9勝的貢獻，賦予首戰先發榮銜，今天遭遇的對手兄弟，已是賽季第4戰，推出廖乙忠先發。

黃子鵬前5局壓制兄弟打線，第6局先被陳子豪掃出陽春砲，許基宏一壘打、詹子賢二壘打串聯再下1分，也打退了黃子鵬，此役先發5局被敲7安打、失2分。

兄弟前4任投手都失分，廖乙忠先發4局失2分，勝負關鍵出現在第6局，兄弟單局3位登板投手都失血慘重，彭識穎連挨2安打後退場，官大元接手危機持續擴大，面對3位打者都被敲出安打，包括林承飛的二壘打掃回3分打點，吳哲源的第2球再被林立掃出兩分砲。