快訊

中職／太狂！潘威倫相隔538天先發 7局無失分豪取147勝

收假日高鐵出狀況！疑動力異常列車延遲 乘客擠爆月台好無奈

中職／猿隊的6號當英雄 6局連6棒安打灌爆兄弟

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
林承飛。記者侯永全／攝影
林承飛。記者侯永全／攝影

最晚登場的樂天桃猿隊，今天一上陣就有火力示範，第6局連6棒敲出安打，林承飛在滿壘時以二壘打清壘，林立補上兩分砲，單局灌進6分，終場以8：2擊敗中信兄弟隊。

猿隊今天在桃園球場迎接賽季首戰，肯定黃子鵬去年扛了整季先發、奪下9勝的貢獻，賦予首戰先發榮銜，今天遭遇的對手兄弟，已是賽季第4戰，推出廖乙忠先發。

黃子鵬前5局壓制兄弟打線，第6局先被陳子豪掃出陽春砲，許基宏一壘打、詹子賢二壘打串聯再下1分，也打退了黃子鵬，此役先發5局被敲7安打、失2分。

兄弟前4任投手都失分，廖乙忠先發4局失2分，勝負關鍵出現在第6局，兄弟單局3位登板投手都失血慘重，彭識穎連挨2安打後退場，官大元接手危機持續擴大，面對3位打者都被敲出安打，包括林承飛的二壘打掃回3分打點，吳哲源的第2球再被林立掃出兩分砲。

黃子鵬 林立

延伸閱讀

中職／看林智勝開季猛轟 曾豪駒：他本來就有能力

MLB／張育成熱身賽二壘打1打點 連3年入開季名單

中職／砲轟最高薪土投 福來喜許願：以後也有一樣高薪

中職／狂龍開季連兩戰屠獅 邱辰4支2、2打點奪MVP

相關新聞

中職／猿隊的6號當英雄 6局連6棒安打灌爆兄弟

最晚登場的樂天桃猿隊，今天一上陣就有火力示範，第6局連6棒敲出安打，林承飛在滿壘時以二壘打清壘，林立補上兩分砲，單局灌進...

中職／太狂！潘威倫相隔538天先發 7局無失分豪取147勝

40歲的「嘟嘟」，還是一尾活龍，今天先發狂飆7局無失分好投，洋砲羅薩雙安都是長打，包括一發三分砲，統一獅隊僅用2小時16...

日職／吳念庭開砲了 本季首支長打就是全壘打

今年台將在日職的賽季首轟，再度由吳念庭敲出，今天在9局代打敲出陽春砲，本季首支長打、首轟、首打點開張，所屬的西武獅隊終場...

中職／接力接殺反應力被讚爆 岳東華：小黑做給我的nice play

中信兄弟隊開季美技連發，昨天還出現一顆罕見的接力接殺，二壘手岳東華的反應力被讚爆，這是他第一次接這種球，也笑稱這是吳俊偉...

中職／隔岸觀火4戰已炸12轟 曾豪駒：不如稱讚打者進步

暴力猿打線還沒上場，中職今年已經打得砲聲隆隆，4場比賽炸裂12轟，樂天桃猿隊總教練曾豪駒也直言「砲聲隆隆」，比賽用球恢復...

中職／德保拉回歸有洋將輪替煩惱？助總研究15天怎麼用

中信兄弟隊王牌投手德保拉今天在二軍先發5局無失分，總教練林威助看到內容也喜上眉梢，是不是很快就能迎接德保拉回歸？他說：「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。