中職／太狂！潘威倫相隔538天先發 7局無失分豪取147勝

40歲的「嘟嘟」，還是一尾活龍，今天先發狂飆7局無失分好投，洋砲羅薩雙安都是長打，包括一發三分砲，統一獅隊僅用2小時16分鐘以4：0擊敗味全龍隊，潘威倫以40歲又31天拿下生涯第147勝，持續在中職史上勝投王的寶座上疊加高度。

獅隊在系列賽前2戰遭龍隊擊潰，40歲的林智勝連兩戰都開轟，獅隊止敗任務今天交到潘威倫手中，前一次先發已相隔538天，去年全季0先發，今年重返熟悉的先發定位，第1戰就投出令各界驚呆的表現。

潘威倫先發7局僅用65球，被敲2安打、無失分，成為解救球隊的英雄。

潘威倫與林智勝的40歲過招備受矚目，他生涯曾被林智勝掃出12轟，在他的291轟中貢獻最多，今天對戰3打席，分別是保送及兩次滾地球出局，中止林智勝的跨季連4場開轟。

潘威倫笑說：「剛上去看到他，有種熟悉的感覺，他看到我，應該也很想打。」對戰策略就是盡量把球壓低，「當然結果是好的。」他也感謝捕手林岱安的配球引導，「非常開心有好的開始，希望可以繼續保持。」

潘威倫前一次投到7局，已是2019年8月17日，當時對富邦悍將隊先發7局失2分吞敗，前一次投到7局以上的勝投，則是2017年9月17日，對悍將隊7局無失分。

獅隊打線前4局遭到龍隊先發投手郭郁政封鎖，12上12下，由羅薩扮演攻勢導火線，先在第5局敲出二壘打，施冠宇的安打幫助獅隊首開紀錄；羅薩6局掃出三分砲為他的中職生涯首轟，這一轟讓潘威倫的勝投更穩固了。

潘威倫拿下生涯第147勝，前一次有40歲以上投手先發奪勝，為2015年8月30日中信兄弟隊康崔拉斯（42歲又267天），本土投手前一人則是2001年9月24日的陽介仁（42歲又8天）。