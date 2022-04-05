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中職／桃捷推主場球賽優惠 邀樂天女孩化身站務會球迷

中央社 / 桃園5日電
樂天女孩化身站務會球迷。 桃捷臉書
樂天女孩化身站務會球迷。 桃捷臉書

中職開打，桃園大眾捷運公司配合推出「捷乘應猿-看Rakuten主場球賽享回程免費優惠」，今天邀請樂天女孩球賽前到機捷A19站與球迷互動，鼓勵民眾走進球場以行動支持職棒。

桃捷公司接受媒體聯訪表示，球季期間，球迷只要在樂天桃猿隊主場比賽日搭乘機捷，憑當日搭乘憑證及球賽票根，就可享有「回程免費乙次」優惠。樂天女孩卉妮及阿布舞下午特別穿著桃捷站務員制服現身機捷A19站，親自贈送球迷「回程免費搭乘憑證」，在球賽開打前為粉絲們掀起一波高潮。

桃捷公司說，機捷A19桃園體育園區站是全台首個棒球主題車站，不但穿堂層部分地板鋪設人工草皮，設計跑壘區及打擊區等裝置讓旅客彷彿置身球場，下午就邀請到樂天女孩菲菲與凱莉絲穿著啦啦隊球衣，擔任「樂天女孩賓果連線大挑戰」關主，親切的與球迷粉絲進行棒球九宮格挑戰遊戲。

特別從台北市搭機捷到桃園看球的王先生表示，全家人都熱愛棒球，尤其支持樂天桃猿隊，透過這樣的方式每人可省下新台幣100多元的回程車資，全家4人就可以省下500多元，節省的車資剛好可以當成家人的晚餐費用，他覺得相當划算，也更有動力以行動支持桃猿隊。

樂天女孩 棒球 樂天桃猿

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