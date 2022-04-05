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U18東岸聯盟／洪奇晸4強關鍵再見安拿MVP

中央社 / 台東5日電
2022年U18東岸聯盟棒球錦標賽5日為賽程最後一天，由高雄市聯隊拿下本屆冠軍，隊中野手洪奇晸（前左）也拿下大會最有價值球員（MVP）。中央社
2022年U18東岸聯盟棒球錦標賽5日為賽程最後一天，由高雄市聯隊拿下本屆冠軍，隊中野手洪奇晸（前左）也拿下大會最有價值球員（MVP）。中央社

高雄市聯隊野手洪奇晸今天在U18東岸聯盟棒球賽4強敲出生涯首支再見安，率隊擊敗強權平鎮晉級冠軍戰，高雄市聯隊最終拿下冠軍，洪奇晸也拿下首座MVP。

2022年U18東岸聯盟棒球錦標賽今天先打4強戰，高雄市聯隊與平鎮高中鏖戰至延長賽第8局，高雄市聯隊靠著洪奇晸敲出再見安打、率隊以1比0拿下勝利晉級冠軍戰，冠軍戰再以1比0擊敗普門中學、奪冠寫下隊史最佳成績。

高二野手洪奇晸拿下大會最有價值球員（MVP），總教練洪榮宏表示，洪奇晸比賽前半段表現不算好，但他是有長打能力的打者，在母隊普門中學也都扛中心棒次，此次聯隊中加入高苑工商、三民高中的好手，讓高三的球員打中心棒次，但洪奇晸關鍵時刻還是能有適時表現。

洪奇晸表示，從小打球到現在，第一次敲出再見安打，4強與平鎮高中交手，延長賽上場打擊時腦袋一片空白，當時已經1人出局，很怕敲出內野高飛球，鎖定變化球打，很開心可以打出再見安打。

洪奇晸原本守備位置是一壘，學長畢業後要頂上位置，近一年也開始練三壘，他表示三壘出賽場次還是不夠，需要再多累積經驗，但是只要能夠上場，都會對自己有信心，此次參賽目標，就是用好表現爭取留在玉山盃青棒賽聯隊名單中。

2022年東岸聯盟U18棒球錦標賽5日進行4強及冠軍戰，高雄市聯隊野手洪奇晸（紅衣前）4強賽敲出生涯首支再見安，率隊晉級冠軍戰，高雄市聯隊最終拿下冠軍，洪奇晸也拿下首座MVP。中央社
2022年東岸聯盟U18棒球錦標賽5日進行4強及冠軍戰，高雄市聯隊野手洪奇晸（紅衣前）4強賽敲出生涯首支再見安，率隊晉級冠軍戰，高雄市聯隊最終拿下冠軍，洪奇晸也拿下首座MVP。中央社

平鎮高中 普門中學

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