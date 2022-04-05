中職／德保拉回歸有洋將輪替煩惱？助總研究15天怎麼用

中信兄弟隊王牌投手德保拉今天在二軍先發5局無失分，總教練林威助看到內容也喜上眉梢，是不是很快就能迎接德保拉回歸？他說：「可以喔！可以考慮看看。」他也透露，只要投手教練回報德保拉準備好了，是有可能不論現有一軍洋將表現如何都會換上德保拉，「總是要想辦法讓他投」。

德保拉為兩屆年度MVP，今年原被看好扛下開幕戰先發，卻在春訓時閃到腰，調整趕不上開季，今年首場實戰改到今天投二軍開幕戰。

德保拉今天在屏東園區出賽，碰上樂天桃猿隊二軍，先發5局只用55球，被敲2安打、無失分，林威助在桃園球場賽前受訪時，德保拉剛投完5局，助總看到內容後也喜孜孜。

助總表示，投手教練艾迪頓今天在現場看，接下來就是看德保拉投完後的反饋，如果投手教練回報沒有問題，就可以拉上來。

續被追問如果屆時一軍的泰迪、象魔力、福來喜的表現都很出色，仍會換上德保拉嗎？林威助表示是有此可能，總是要想辦法讓德保拉投，也會研究看看，如何善用15天的洋將輪替空間調度。