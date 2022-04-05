中職／身旁的柯基又進化了？王威晨點出更不簡單之處

開季才打兩場，江坤宇已有兩記足以預約年度最佳美技的好球，離他最近的隊友王威晨看身旁這隻「柯基」，是不是感覺他又進化了？王威晨點出飛撲、起身、傳球之外更厲害之處。

江坤宇連兩場都有幾乎退到左外野草皮上的飛撲，迅速起身傳一壘完成刺殺，富邦悍將隊范國宸、霸帝士先後成為苦主，昨天已獲兄弟教頭林威助大讚「救了團隊」，今天連樂天桃猿隊總教練曾豪駒都說「大聯盟等級」，如果場上有這種守備，「投手也有安定感，更敢投進去對決。」

被問到江坤宇是不是又進化了，王威晨認為，「其實好不是好在他的飛撲、傳球，可以觀察更細微的是，他的站位已經觀察好投捕配球，一開始就站在高機率會打到的位置。」

王威晨大讚，阿坤還這麼年輕，累積兩年多的職棒比賽經驗，就可以在場上做出這些精準判斷，且面對不是習慣的來球角度，他也可以穩定處理，造成nice play，真的不簡單。

「他這兩天真的太扯了，太厲害了。」王威晨笑說，這兩天看他的接球，自己也在旁邊跟著大叫，「我在旁邊幫他叫，可以！可以！趕快，再傳一壘。」

王威晨指出，統一獅隊的林靖凱也有許多這種布陣之下的美技，二、游相對有較多這種預判站位的狀況。看這些守備奇才，他也因此感嘆，「所以我想要成為一個廣角形的打者，就像林益全、陳俊秀就很難守，因為你不知道他們會打哪裡。」