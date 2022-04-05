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日職／吳念庭開砲了 本季首支長打就是全壘打

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
吳念庭開轟。 擷圖自推特
吳念庭開轟。 擷圖自推特

今年台將在日職的賽季首轟，再度由吳念庭敲出，今天在9局代打敲出陽春砲，本季首支長打、首轟、首打點開張，所屬的西武獅隊終場仍以3：7不敵樂天金鷲隊。

樂天此役推出田中將大先發，投7局共用99球，被敲8安打，因鈴木將平的兩分砲掉分，帶著7：2的領先退場。

吳念庭未排進先發打線，直到9局才等到代打機會，就用全壘打轟出亮點，面對右投西垣雅矢，吳念庭在球數0好2壞時攻擊一顆148公里的外角直球，掃出右外野陽春砲。

西武後續未能再添分數，田中將大收下勝投，開季前2場出賽都以7局優質先發奪勝。

吳念庭去年迎來破繭而出的一季，全季繳出10轟，今年賽季前6場累積14打席、13打數，敲出3安打都是一壘打，打點尚未開張，今年第一支長打就是全壘打，也一併開張打點。

吳念庭 西武獅 樂天金鷲

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