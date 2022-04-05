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中職／接力接殺反應力被讚爆 岳東華：小黑做給我的nice play

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
岳東華(後)美技接殺。 擷圖自畫面
岳東華(後)美技接殺。 擷圖自畫面

中信兄弟隊開季美技連發，昨天還出現一顆罕見的接力接殺，二壘手岳東華的反應力被讚爆，這是他第一次接這種球，也笑稱這是吳俊偉做給自己的nice play。

兄弟昨天以4：1擊敗富邦悍將隊，產出不少守備美技，8局上更有接力接殺的罕見守備，高國輝打向投手正面，投手吳俊偉的手套托了一下後，改變了球的方向，二壘手岳東華處變不驚，展現驚人的反應力，趕在球落地前下手撈進手套，總教練林威助也說是「罕見的play」。

岳東華的專注力、反應力被讚爆，細看當時場上狀況，其實他已在來球的方向上，吳俊偉這一伸手改變球的方向，反倒增加岳東華的處理難度。

岳東華說：「太快了，球過來，（投手）一定會想要伸手，我當時是在看他碰到後會往哪裡。」他坦言，沒碰的話，自己的位置可以接到這球。

小黑這一托，意外誕生美技，岳東華笑說：「是他做nice play給我。」

岳東華 吳俊偉 富邦悍將

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