中職／看林智勝開季猛轟 曾豪駒：他本來就有能力

林智勝去年以不受限自由球員的方式上架，獲得味全龍隊延攬，今年才打兩場已成最大話題，炸裂2轟，以291轟持續書寫中職全壘打障礙，樂天桃猿隊總教練曾豪駒看好，「他要追尋300轟不是問題。」

林智勝去年在季末對樂天桃猿連2場開轟，證明砲管還在，季後自請放在中信兄弟60人名單之外，尋求更多上場空間，猿隊也是曾表態會評估的球隊之一，但最終在隊形考量之下並未出手。

龍隊是唯一向他伸出橄欖枝的球隊，林智勝也用球棒回饋，連2戰開轟，破紀錄的290轟之後，291轟也持續到來，跨季連4場開轟，持續寫下屬於自己的障礙。

曾豪駒表示，「智勝本來能力就很好，我覺得他要追尋300轟，其實不是問題。」開季連2場開轟是否感到意外？曾總說：「那代表他春訓調整得很棒，他本身就有能力，也是有經驗的打者，在對決上知道要自己攻擊什麼球。」聽聞林智勝稱全壘打是被風吹的，曾總直言：「他謙虛了」。

猿隊放棄爭取他的回鍋，無緣看他的紀錄轟在身披猿隊戰袍時打下，曾豪駒說：「有時就是隊形考量，搞不好在這邊機會不會那麼多，這都是機運。」

曾豪駒送上恭喜，「很恭喜他創下了紀錄，每打一支都是紀錄，繼續去追尋自己想要的紀錄和夢想，也不用拘泥在300轟，持續超越也沒關係啊！」