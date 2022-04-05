中職／隔岸觀火4戰已炸12轟 曾豪駒：不如稱讚打者進步

暴力猿打線還沒上場，中職今年已經打得砲聲隆隆，4場比賽炸裂12轟，樂天桃猿隊總教練曾豪駒也直言「砲聲隆隆」，比賽用球恢復係數再度掀起討論，但他認為若聯盟認證沒有問題那就沒有問題，「我是覺得，不如稱讚打者進步。」

去年比賽用球恢復係數下修，全壘打數全面減產，2019、2020年全聯盟都突破500轟，去年多了1隊，卻銳減為331轟，當時前4戰打完共出現4轟，今年4戰已有12轟，全壘打激增，球迷當然又有了「球又變彈了？」的疑問。

猿隊直到今天才迎來賽季首戰，曾豪駒也看了前兩天的比賽，第一句話就是：「砲聲隆隆」。被進一步追問球的改變，曾豪駒表示，「我是覺得還好，如果聯盟說一樣，那就沒有問題，我是覺得，不如稱讚打者進步。」

曾豪駒指出，去年換球後，打者在上半季可能在適應上有受到影響，「一段時間後，打者對擊球、策略、執行做得更好，我覺得應該要稱讚打者成長，現在看起來打者狀況調整得很好，投手要更花心思對決。」

目前全壘打數以中信兄弟隊最炙熱，2戰已敲5轟，許基宏雙響砲之外，張志豪、岳東華、福來喜都開轟，接著是味全龍隊3轟，林智勝包辦2轟，拿莫．伊漾（朱祥麟）也有1轟，統一獅、富邦悍將隊各2轟，猿隊今天才要上場檢驗火力。