U18東岸聯盟／東體白隊季軍隊史最佳 陳佳賢表現佳

U18東岸聯盟棒球賽地主台東體中白隊4強與普門中學交手，東體白隊以2比3吞敗、拿下季軍為隊史最佳；總教練陳峰岳點名高二陳佳賢此次打擊表現最穩定，是積極培養的中心打者。

2022年U18東岸聯盟棒球錦標賽4強，台東體中白隊今天與普門中學交手，普門2局靠著接連四壞保送、失誤先馳得點，東體白隊3局下靠著杜禹鋒三壘打、滾地球跑回追平分。

普門6局上再起攻勢，靠著失誤、野手選擇、犧牲短打，林德昱適時安打，一棒送回2分，東體白隊6局下靠著陽念祖二壘打、四壞保送、野手選擇、陳佳賢適時安打送回1分，但攻勢沒有延續、吞下敗仗。

東體白隊拿下季軍，為隊史東岸聯盟最佳成績，總教練陳峰岳表示，今天投手群表現不錯，但預賽狀況最好的打擊，這一場沒有發揮，跑壘、戰術執行沒有成功，東體的球員還是比較沉不住氣，「4強球隊大家實力都差不多，誰穩定就可以掌握機會、拿下勝利。」

陳峰岳點名陳佳賢此次表現是中心打者最佳，高一、高二都是鋁棒組的球員，升上高三會以木棒為主，守備是比較弱的地方，升上木棒組應該以外野為主，是球隊積極培養的中心棒次打者。

陳佳賢家中有6兄弟，他排行第5，上面4個哥哥都有打球，但是現在沒有繼續往棒球領域發展，他表示，今天得點圈有人時上場打擊，教練團提醒不要想太多，喜歡的就攻擊，剛好有設定到喜歡的球路。

連兩年參加東岸聯盟，陳佳賢自評今年表現好很多、心態比較大膽，今年無論是打木棒比賽還是選拔賽都想要拚，最欣賞的球員是日籍旅美球員大谷翔平。