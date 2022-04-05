快訊

獨／國軍形象再出包 少將指揮官偕妻酒聚後疑毆警

U18東岸聯盟／東體白隊季軍隊史最佳 陳佳賢表現佳

中央社 / 台東5日電
U18東岸聯盟棒球賽地主台東體中白隊4強與普門中學交手，東體白隊拿下季軍為隊史最佳；總教練陳峰岳點名高二陳佳賢（圖）此次打擊表現最穩定，是積極培養的中心打者。 中央社
U18東岸聯盟棒球賽地主台東體中白隊4強與普門中學交手，東體白隊拿下季軍為隊史最佳；總教練陳峰岳點名高二陳佳賢（圖）此次打擊表現最穩定，是積極培養的中心打者。 中央社

U18東岸聯盟棒球賽地主台東體中白隊4強與普門中學交手，東體白隊以2比3吞敗、拿下季軍為隊史最佳；總教練陳峰岳點名高二陳佳賢此次打擊表現最穩定，是積極培養的中心打者。

2022年U18東岸聯盟棒球錦標賽4強，台東體中白隊今天與普門中學交手，普門2局靠著接連四壞保送、失誤先馳得點，東體白隊3局下靠著杜禹鋒三壘打、滾地球跑回追平分。

普門6局上再起攻勢，靠著失誤、野手選擇、犧牲短打，林德昱適時安打，一棒送回2分，東體白隊6局下靠著陽念祖二壘打、四壞保送、野手選擇、陳佳賢適時安打送回1分，但攻勢沒有延續、吞下敗仗。

東體白隊拿下季軍，為隊史東岸聯盟最佳成績，總教練陳峰岳表示，今天投手群表現不錯，但預賽狀況最好的打擊，這一場沒有發揮，跑壘、戰術執行沒有成功，東體的球員還是比較沉不住氣，「4強球隊大家實力都差不多，誰穩定就可以掌握機會、拿下勝利。」

陳峰岳點名陳佳賢此次表現是中心打者最佳，高一、高二都是鋁棒組的球員，升上高三會以木棒為主，守備是比較弱的地方，升上木棒組應該以外野為主，是球隊積極培養的中心棒次打者。

陳佳賢家中有6兄弟，他排行第5，上面4個哥哥都有打球，但是現在沒有繼續往棒球領域發展，他表示，今天得點圈有人時上場打擊，教練團提醒不要想太多，喜歡的就攻擊，剛好有設定到喜歡的球路。

連兩年參加東岸聯盟，陳佳賢自評今年表現好很多、心態比較大膽，今年無論是打木棒比賽還是選拔賽都想要拚，最欣賞的球員是日籍旅美球員大谷翔平。

普門中學 棒球

延伸閱讀

O3衝浪祭移師台東金樽 尤佳琦奪雙冠

U18東岸聯盟／平鎮季軍 高一徐紹予預約中心棒次

U18東岸聯盟／周彥農成功復仇 4強對平鎮好投

U18東岸聯盟／李致霖優質先發壓平鎮 高雄晉冠軍戰

相關新聞

日職／吳念庭開砲了 本季首支長打就是全壘打

今年台將在日職的賽季首轟，再度由吳念庭敲出，今天在9局代打敲出陽春砲，本季首支長打、首轟、首打點開張，所屬的西武獅隊終場...

中職／接力接殺反應力被讚爆 岳東華：小黑做給我的nice play

中信兄弟隊開季美技連發，昨天還出現一顆罕見的接力接殺，二壘手岳東華的反應力被讚爆，這是他第一次接這種球，也笑稱這是吳俊偉...

中職／隔岸觀火4戰已炸12轟 曾豪駒：不如稱讚打者進步

暴力猿打線還沒上場，中職今年已經打得砲聲隆隆，4場比賽炸裂12轟，樂天桃猿隊總教練曾豪駒也直言「砲聲隆隆」，比賽用球恢復...

中職／德保拉回歸有洋將輪替煩惱？助總研究15天怎麼用

中信兄弟隊王牌投手德保拉今天在二軍先發5局無失分，總教練林威助看到內容也喜上眉梢，是不是很快就能迎接德保拉回歸？他說：「...

中職／身旁的柯基又進化了？王威晨點出更不簡單之處

開季才打兩場，江坤宇已有兩記足以預約年度最佳美技的好球，離他最近的隊友王威晨看身旁這隻「柯基」，是不是感覺他又進化了？王...

U18東岸聯盟／東體白隊季軍隊史最佳 陳佳賢表現佳

U18東岸聯盟棒球賽地主台東體中白隊4強與普門中學交手，東體白隊以2比3吞敗、拿下季軍為隊史最佳；總教練陳峰岳點名高二陳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。