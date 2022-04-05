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U18東岸聯盟／周彥農成功復仇 4強對平鎮好投

中央社 / 台東5日電
周彥農。 中央社
周彥農。 中央社

高雄市聯隊投手周彥農前一場碰上平鎮高中被敲全壘打，今天U18東岸聯盟棒球賽再碰頭，危機登板後援穩守，率隊以1比0拿勝、成功復仇，力拚玉山盃青棒賽選拔賽名單。

2022年U18東岸聯盟棒球邀請賽高雄市聯隊此次以普門中學為主體，加入高苑工商、三民高中球員，高雄市聯隊一路闖進4強，今天碰上平鎮高中青棒隊。

正規7局比賽前6局打完，兩隊都沒有拿下分數，7局平鎮有攻勢，2人出局、壘上有人時，換上周彥農登板後援，面對首名打者就是上次交手被打出全壘打的陳佳樂，周彥農穩守不失分，幫助球隊保住搶勝機會。

周彥農今天總計投1.1局沒被敲出安打，投出1次三振、無失分，球隊終場以1比0拿勝、周彥農是勝投。

周彥農表示，危機時登板說不緊張是騙人的，一上去看到打者是陳佳樂，「也只能笑一下，勇敢對決，今天算是成功復仇。」

上一次交手雖然被打全壘打失分，但教練團也有鼓勵，周彥農表示，同樣都是高中生，層級一樣，放開去投，畏畏縮縮反而會投不好，也謝謝教練團願意把他選入聯隊、肯定他的實力。

目前高二的周彥農去年也有被選入聯隊參加東岸聯盟，最後沒有被選入玉山盃棒球賽正選名單，他自評去年一年級還不成熟、遇到狀況有時候會畏縮。

周彥農今年投出成績，也有感受到自己的進步，自信心跟著提升，他也希望能如願被選入玉山盃名單、拚選拔賽機會。

平鎮高中 玉山盃

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