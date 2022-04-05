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U18東岸聯盟／李致霖優質先發壓平鎮 高雄晉冠軍戰

中央社 / 台東5日電
李致霖（前）。 中央社
李致霖（前）。 中央社

U18東岸聯盟棒球賽4強高雄市聯隊投手李致霖6.2局優質先發、周彥農後援守成，延長賽第8局，高雄市聯隊靠著洪奇晸再見安打，以1比0擊敗平鎮高中、闖進冠軍戰。

2022年U18東岸聯盟棒球錦標賽4強高雄市聯隊和平鎮高中交手，高雄市聯隊派出高一投手李致霖先發，雖然2局被打出三壘打，但力守不失分，今天總計投6.2局僅被敲出1支安打，投出3次三振、無失分。

兩隊正規7局打完都沒有拿下分數、僵持不下，突破僵局制延長賽8局上，高雄市聯隊後援投手周彥農穩守不失分，8局下高雄市聯隊靠著犧牲觸擊、洪奇晸再見安打，率隊搶勝晉級；周彥農後援1.1局無失分，也是球隊搶勝功臣。

李致霖雖然才高一，但受教練團重用，他表示，今天早上才知道要投4強，剛開賽還滿緊張的，隊友不斷鼓勵，投給對方打、隊友會幫忙守下來。

李致霖透露，先前在桃園盃有對平鎮投過，當時投2局被打了4分，今天隊友守備幫忙、投起來很放心，有發現平鎮打者都鎖定直球打，今天滑球決勝，這場比賽算是高中目前為止投最好的一役。

李致霖最快球速約145公里，有一顆慢的曲球，球速約115公里，將近30公里的速差可擾亂打者。首度被選進聯隊，李致霖自評此次盃賽表現不錯，也增加信心，目標拚玉山盃選拔賽代表隊，偶像是日籍旅美好手大谷翔平。

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