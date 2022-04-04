中職／小黑托、東華接 助總也嚇到「很難看到的play」

中信兄弟隊今天以4：1擊敗富邦悍將隊，開季2連勝，此役精采好球連連，第8局還出現接力接殺的罕見場面，連總教練林威助都說有嚇到，「那是很難看到的play。」

兄弟先發投手鄭凱文先發6局僅失1分，拿下單場MVP，賽後狂讚隊友，對於捕手福來喜的引導，他說：「照捕手的節奏去投，他一直不斷鼓勵我，不要想太多，有自信去投球。」對於攻守也有滿滿好評，「今天野手很拚，很多安打球都接到，攻擊上也有幫忙到，他們讓我很放心去投球給野手去處理。」

此役兄弟產出不少好球，3局王正棠打向右外野，岳政華撲下去沒接到，來補救的中外野手張志豪，跨區辦案從右外野直傳三壘，抓到從一壘跑三壘的高國麟，證明雷射肩還在。

第6局霸帝士掃向左邊方向，江坤宇展現神級守備範圍，「柯基撲」硬是攔下這球，再傳一壘完成刺殺。

另一記罕見守備出現在8局下，高國輝打向投手正面，投手吳俊偉的手套托了一下後，增加小白球騰空時間，二壘手岳東華趕在落地前接進手套，完成這記接力接殺。

被問到有沒有被岳東華的反應力嚇到，助總說：「有！有！那應該很難看到的play。」至於江坤宇這球的評價，林威助大誇：「那球救起今天的團隊，這兩天坤宇的表現真的是非常好。」