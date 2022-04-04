中職／狂龍開季連兩戰屠獅 邱辰4支2、2打點奪MVP

味全龍隊作客台南球場，連續兩天收拾地主統一獅隊，今天揮出9支安打，拿莫．伊漾、林智勝先後開轟，以6：4獲勝，打出開季2連勝，邱辰4支2、攻下兩分打點，獲選單場MVP。

龍隊開季兩戰出現21支安打，包括3支全壘打，林智勝就有兩轟，一共攻下17分，讓獅隊投手群招架不住。

龍隊今天面對獅隊左投江辰晏，首局就展開攻勢，郭天信首打席二壘打，林智勝獲保送，再靠吉力吉撈．鞏冠、邱辰安打攻下兩分。

3局上，拿莫．伊漾轟出中外野陽春砲，本季首轟出爐，龍隊拉大成3：0領先。

龍隊洋投鋼龍前3局讓獅隊9上9下，4局下對邱智呈投出觸身球，再被羅薩揮出二壘打，失掉第1分。

第5局雙方你來我往，林智勝從江辰晏的手中轟出右外野陽春砲，本季第2轟、生涯第291轟出爐，再度刷新自己保有的中職史上最多轟紀錄，跨季連續4場比賽開轟。

林智勝這一轟也以40歲93天的年紀，同樣改寫自己保持的龍隊最年長開轟紀錄，他在昨天就已超越洪正欽的38歲33天（1999年10月9日）。

獅隊5局下姚雨翔靠失誤上壘，林靖凱從鋼龍的手中轟出左外野兩分砲，也是本季首轟，追成3：4。

龍隊攻勢不斷，6局上吉力吉撈二壘打、邱辰適時安打再得1分，8局上李凱威靠失誤上壘，陳品捷安打攻下1分，比數變成6：3。

獅隊一路苦追，8局下李丞齡獲保送，再靠蘇智傑二壘打、陳鏞基安打護送追回1分，終場仍以兩分之差落敗，吞下開季2連敗。

鋼龍先發5局，被揮出兩支安打，飆出6次三振，失3分奪下本季首勝；江辰晏投5.1局，被揮出6支安打，包括兩支全壘打，失5分吞下首敗。