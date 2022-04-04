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中職／兄弟2轟震暈江少慶僅撐3.2局 悍將開季2連敗

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
江少慶。記者侯永全／攝影
江少慶。記者侯永全／攝影

本土王牌江少慶出馬，富邦悍將隊還是遭全面碾壓，他先發僅投3.2局挨了2發陽春砲，最終失4分，悍將隊終場以1：4輸給中信兄弟隊，開季2連敗。

江少慶去年的12場出賽共挨2發全壘打，本季首度登板，只用1局就追平去年挨轟數，首局被洋砲福來喜、許基宏連兩打席敲出陽春砲，這也是福來喜的中職首轟。

江少慶第2局度過亂流，第3局連飆3K，看似狀況回穩，卻在第4局又陷危機，因2安打、1保送形成滿壘，王威晨的安打掃回2分打點，悍將隊決定換投。

江少慶只撐3.2局，已燒了93球，被敲7安打，包括2發全壘打，失4分都是責失分，送出6次三振。

悍將隊不是沒有反撲機會，第7局蔣智賢先敲安打，兄弟換下鄭凱文，改由官大元接替，范國宸、申皓瑋接續都有安打，先搶回1分，後續仍有滿壘局面，卻毀在王正棠的雙殺打上。

鄭凱文去年拿下12勝居本土投手之最，本季首戰投出開門紅，先發6局被敲6安打、失1分摘下勝投，獲選單場MVP。

江少慶

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