聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／兄弟2轟震暈江少慶僅撐3.2局 悍將開季2連敗
本土王牌江少慶出馬，富邦悍將隊還是遭全面碾壓，他先發僅投3.2局挨了2發陽春砲，最終失4分，悍將隊終場以1：4輸給中信兄弟隊，開季2連敗。
江少慶去年的12場出賽共挨2發全壘打，本季首度登板，只用1局就追平去年挨轟數，首局被洋砲福來喜、許基宏連兩打席敲出陽春砲，這也是福來喜的中職首轟。
江少慶第2局度過亂流，第3局連飆3K，看似狀況回穩，卻在第4局又陷危機，因2安打、1保送形成滿壘，王威晨的安打掃回2分打點，悍將隊決定換投。
江少慶只撐3.2局，已燒了93球，被敲7安打，包括2發全壘打，失4分都是責失分，送出6次三振。
悍將隊不是沒有反撲機會，第7局蔣智賢先敲安打，兄弟換下鄭凱文，改由官大元接替，范國宸、申皓瑋接續都有安打，先搶回1分，後續仍有滿壘局面，卻毀在王正棠的雙殺打上。
鄭凱文去年拿下12勝居本土投手之最，本季首戰投出開門紅，先發6局被敲6安打、失1分摘下勝投，獲選單場MVP。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言