U18東岸聯盟／顏承恩清晨重訓不嫌累 找回自信

普門中學投手顏承恩很有想法，為了增加身體素質，清晨3、4點就起床做重訓，高一即獲得教練團重用，U18東岸聯盟棒球賽6強與新北市聯隊交手，後援替球隊守住勝利，率隊晉4強。

普門中學今天比賽一日兩戰，在2022年U18東岸聯盟棒球錦標賽預賽最後一戰不敵新北市聯隊，6強再度碰頭，5局1分領先、新北市隊攻佔得點圈，普門換上高一投手顏承恩登板後援，總計投2.2局無失分，化解失分危機，率隊以2比1搶勝晉級4強。

顏承恩身高180公分，有一顆大曲球製造速差，曲球球速不到100公里，與直球最快球速有將近30公里的速差，可以有效擾亂打者，總教練洪榮宏表示，顏承恩的球速不快，但尾勁不錯，因為身材優勢，曲球下墜很有威力。

顏承恩雖才高一但很有想法，知道自己身材過於單薄，每天清晨3、4點就起床也不嫌累，約學長一同去做重訓，希望可以強化身體素質。

今天後援替球隊守住勝利，顏承恩心情十分振奮，他透露，去年底參加U18富邦盃時表現不佳、陷入長期低潮，直到最近慢慢找回好的感覺，今天可以守住勝利才會這麼激動，但也提到場上情緒起伏太大，有時候情緒過於高漲、無法收回，是需要再改進的地方。

U18東岸聯盟普門擊敗新北 與高市聯隊攜手闖4強

U18東岸聯盟棒球賽普門中學一日兩戰，對手都是新北市聯隊，首戰吞敗，6強再交手，普門靠著2次關鍵守備化解對手攻勢，以2比1拿勝、晉級4強。這次4強高雄球隊佔2席。

2022年U18東岸聯盟棒球錦標賽普門中學今天預賽最後一戰與新北市聯隊交手，普門以6比7吞敗，兩隊都晉級6強，6強又再度碰頭。

新北市聯隊首局先馳得點，普門中學5局反攻，靠著朱軒祺適時安打，一棒送回2分、超前比數，新北市聯隊比賽後半段2度有攻勢，卻出現跑壘失誤，普門守備也有好表現、守下勝利。

普門後援投手高一顏承恩今天5局有危機時登板，化解可能的失分狀況，後援投2.2局無失分，沒有讓新北市隊有機會拿下分數，也是搶勝功臣。

普門總教練洪榮宏表示，前一場比賽輸球，是游擊手的關鍵失誤讓對手打下大局，但也安慰他，接下來還有一場比賽，6強兩次守備表現，新北市聯隊的跑壘失誤也都是靠游擊手守下，是搶勝關鍵。

普門擊敗新北市聯隊晉級4強，明天將與地主台東體中白隊交手，另一隊高雄市聯隊也是以普門中學為主體，加入高苑工商、三民高中球員組成聯隊，同樣也晉級4強，將與平鎮高中爭冠軍戰門票。

洪榮宏表示，對目前為止兩隊的表現都算滿意，但還是有一些基本功的東西，藉由這個比賽發現弱點、回去會加強。