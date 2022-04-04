快訊

返鄉潮一大隱憂 黃珊珊：請先快篩再上工

王喜爆血喊「通緝」採檢人員 杜汶澤千文勸尊重台灣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／侯友宜在爆滿場面開球 拜託球迷身體不適別進場

聯合報 / 記者藍宗標／新北即時報導
新北市長侯友宜擔任開球貴賓，不忘提醒球迷做好防疫工作。記者侯永全／攝影
新北市長侯友宜擔任開球貴賓，不忘提醒球迷做好防疫工作。記者侯永全／攝影

新北市長侯友宜今天出席富邦悍將隊本季主場首戰，在新莊球場擔任悍將、中信兄弟隊之戰開球貴賓，不忘提醒球迷做好防疫工作，才能開心看球，他說：「防疫是全國一體。」

侯友宜今天穿上悍將111號球衣亮相，歡迎兩隊球迷走進新莊球場看比賽，他表示，很開心看到這麼多球迷，最重要還是做好防疫，如果身體不舒服就別到球場。

新莊球場首戰人氣十足，他說：「任何場所都要做好防疫，民眾有疑慮一定要篩檢。」

侯友宜難得為棒球比賽開球，一度擔心「開得不好，不好交待」，不過他穩穩把球投進捕手的手套中，讓現場球迷驚呼。

「很少開球，好久沒來了。」侯友宜完成任務後笑說：「唯一目標就是投到捕手的手中，開心最重要，投得好不好不知道，這要問球迷。」

新莊球場今天湧進12100名觀眾，締造本季首場滿場紀錄，侯友宜強調，開球不是最大重點，拜託大家一定要落實防疫。

富邦悍將 中信兄弟 棒球

延伸閱讀

影／侯友宜替富邦開球 要悍將對兄弟「別客氣」

中職／侯友宜說林智勝有夠厲害 要悍將別對兄弟太客氣

新北師生確診增4校停班課 累計達13校

三峽體育教師案增19人確診 侯友宜：確診數字有下降

相關新聞

中職／林智勝跨季連4戰開轟 生涯291轟再破自己紀錄

「大師兄」林智勝又轟了。今天在台南球場進行的味全龍、統一獅隊之戰，他在5局上砲轟獅隊先發投手江辰晏，生涯第291轟出爐，...

中職／福來喜首轟報喜許基宏跟進 狙擊最貴投手江少慶

中信兄弟隊洋捕手福來喜的首轟沒多等，今天面對中職最貴的男人、富邦悍將隊江少慶，第1球就掃出陽春砲，這是他的中職生涯首轟，...

中職／兄弟給的禮遇有嚇到 王勝偉要隨新應援曲重生

王勝偉本季改披富邦悍將隊球衣，昨天重返熟悉的洲際球場作戰，第1打席時，兄弟為他播放過去的應援曲，讓王勝偉直呼感動，一度退...

日職／億圓男120人有兩名台將 陳偉殷2億仍是旅日一哥

日職新球季開打，球員年薪排名也出爐，本季「億圓男」共有120人，台將「唯二」上榜是阪神隊陳偉殷、樂天隊宋家豪， 兩人分別...

中職／「還有全力揮擊的勇氣嗎？」 張志豪開轟掃懷疑

中信兄弟隊重砲張志豪去年進行TJ韌帶置換手術，去年回歸，就在首場比賽開轟，對他也是很大的鼓舞，他坦言開刀後難免會有來自外...

中職／連2顆搖頭挨霸帝士重擊 李振昌對福來喜說歹勢

中信兄弟隊終結者李振昌昨天登板的第1個打席、第2球，就被富邦悍將隊洋砲霸帝士掃出陽春砲，他對捕手福來喜很歹勢，原來他配的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。