中職／侯友宜在爆滿場面開球 拜託球迷身體不適別進場

新北市長侯友宜今天出席富邦悍將隊本季主場首戰，在新莊球場擔任悍將、中信兄弟隊之戰開球貴賓，不忘提醒球迷做好防疫工作，才能開心看球，他說：「防疫是全國一體。」

侯友宜今天穿上悍將111號球衣亮相，歡迎兩隊球迷走進新莊球場看比賽，他表示，很開心看到這麼多球迷，最重要還是做好防疫，如果身體不舒服就別到球場。

新莊球場首戰人氣十足，他說：「任何場所都要做好防疫，民眾有疑慮一定要篩檢。」

侯友宜難得為棒球比賽開球，一度擔心「開得不好，不好交待」，不過他穩穩把球投進捕手的手套中，讓現場球迷驚呼。

「很少開球，好久沒來了。」侯友宜完成任務後笑說：「唯一目標就是投到捕手的手中，開心最重要，投得好不好不知道，這要問球迷。」

新莊球場今天湧進12100名觀眾，締造本季首場滿場紀錄，侯友宜強調，開球不是最大重點，拜託大家一定要落實防疫。