影／侯友宜替富邦開球 要悍將對兄弟「別客氣」

新北富邦悍將今晚在主場舉行開幕戰，迎擊中信兄弟隊。新北市長侯友宜受邀擔任開球嘉賓，站上投手丘後投中紅心，隨後他喊說，要新北富邦將昨天的敗戰討回來，引起現場中迷一片掌聲與回響，氣氛熱絡。

富邦悍將昨日輸給中信兄弟，而今日則是富邦悍將主場開幕首戰，現場萬人空巷。侯友宜上場開球，動作穩健，直接將球投入捕手手套中，隨後更與富邦悍將球員聚在一起加油打氣，並表示：「兄弟對我們無情，我們就別對他們太有義。」