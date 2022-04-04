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影／侯友宜替富邦開球 要悍將對兄弟「別客氣」
新北富邦悍將今晚在主場舉行開幕戰，迎擊中信兄弟隊。新北市長侯友宜受邀擔任開球嘉賓，站上投手丘後投中紅心，隨後他喊說，要新北富邦將昨天的敗戰討回來，引起現場中迷一片掌聲與回響，氣氛熱絡。
富邦悍將昨日輸給中信兄弟，而今日則是富邦悍將主場開幕首戰，現場萬人空巷。侯友宜上場開球，動作穩健，直接將球投入捕手手套中，隨後更與富邦悍將球員聚在一起加油打氣，並表示：「兄弟對我們無情，我們就別對他們太有義。」
侯友宜說，他小時候就很喜歡棒球，當年擔任刑警時就認識了一些人。他還提到林智勝昨日打出生涯第290轟，成為中職史上全壘打王，形容「有夠厲害」，對張泰山擁抱林智勝表現出棒球精神的傳承相當感動。
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