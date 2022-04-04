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中職／申皓瑋還在「發芽」 丘總等年底再來討論他

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將申皓瑋。記者余承翰／攝影
富邦悍將申皓瑋。記者余承翰／攝影

在熱身賽頻頻開砲的申皓瑋，本季首戰就開轟，富邦悍將隊總教練丘昌榮持續語帶保留，認為現在的申皓瑋還在「發芽」。

申皓瑋的身體條件優異，早就被期待兌現天賦，今年在熱身賽累積7轟，進入正式賽季後也是首戰就開轟，打下好的開始。

賽前被問到申皓瑋首戰開轟的演出，丘昌榮說：「皓瑋還需要時間，他才正在發芽而已，比賽一定會有好有壞，等到年底再來討論。」

丘總說這不是舒不舒服選手的問題，「這不是買個包包，買回家就完成了，球員都是這樣，需要很多成功和失敗經驗的累積，慢慢去淬煉出來，1個禮拜打5場，要怎樣面對成功與失敗、開心與不開心，不是現階段成功了就結束了。」

丘總說申皓瑋本身有潛力，身體素質也好，就看怎樣給他方向，對他的期待是希望他每場比賽把該做的事情做好，「守備好好守好，跑壘好好跑好，攻擊只是棒球的一部分。」

申皓瑋 丘昌榮 富邦悍將

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