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日職／億圓男120人有兩名台將 陳偉殷2億仍是旅日一哥

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
陳偉殷。 截圖自陳偉殷官方粉絲團
陳偉殷。 截圖自陳偉殷官方粉絲團

日職新球季開打，球員年薪排名也出爐，本季「億圓男」共有120人，台將「唯二」上榜是阪神隊陳偉殷、樂天宋家豪， 兩人分別是2億（約台幣4670萬元）和1億1千萬日圓（約台幣2570萬元）。

樂天隊田中將大本季年薪9億日圓是日職最高，軟銀隊柳田悠岐6億2000萬日圓居次，軟銀隊千賀滉大、巨人隊坂本勇人、巨人隊菅野智之6億日圓並列第3，接著是樂天隊淺村榮斗、養樂多隊樂多山田哲人5億日圓。

日職本季53名球員年薪達2億日圓以上，陳偉殷邁入合約第2年，身價和去年相同，也是阪神薪水第3高的球員。

宋家豪年薪首次破億，躍居旅日球員第2高，王柏融年薪7000萬日圓（約台幣1630萬元），和去年相較遭減薪8000萬日圓，在日本火腿隊排名第10。

樂天 宋家豪 阪神

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