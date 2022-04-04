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中職／艾思凱還需要時間 悍將估威迪茲最快4月中上一軍

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
威迪茲(左)。記者余承翰／攝影
威迪茲(左)。記者余承翰／攝影

富邦悍將隊開季名單中的唯一洋投范米特昨天「開箱」，對中信兄弟隊投4.2局失5分吞敗，何時會迎來第2位洋投加入戰線？目前以威迪茲機會最大，最快4月中可上一軍，艾思凱則是尚在適應中。

悍將隊將本土王牌江少慶放在新莊主場，也因此讓首度踏上中職戰場的范米特，第1場比賽就是賽季首戰，他也直呼可以投第1場感到很榮幸，但遺憾的是沒有拿下勝利。

范米特談到昨役表現，認為前4局感覺都還不錯，第5局一顆球沒投好，導致結局不好，但畢竟是第1場比賽，不會太嚴格去看待，「球季還很長，專注在幫球隊贏球。」

首戰就遭逢去年的冠軍隊，范米特眼中的兄弟，是支很有紀律的強隊，最有印象的打者點名3人，「許基宏的選球不錯，是很有力量的打者，王威晨的速度快，張志豪也是感覺很有力，打到就飛很遠。」

悍將隊目前名單只帶1洋投，何時可以迎來第2位戰力？目前以威迪茲的機會較高，他在今天投完live BP後，預計8日就要在二軍出賽，如果沒有問題，最快可在4月中上一軍支援，羅力則預計4月底、5月初。

至於在熱身賽防禦率高達20.25的艾思凱，恐怕還需要一點時間，投手教練林正豐指出，艾思凱目前看到的狀況，確實與影片中所了解有落差，除了年輕、第一次到亞洲職棒的不適應，隔離也可能帶來影響，「速度沒有落差很大，但控球要再給他時間調整。」

富邦悍將 張志豪 許基宏

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