中職／侯友宜說林智勝有夠厲害 要悍將別對兄弟太客氣

富邦悍將隊今天在新莊球場迎戰中信兄弟隊，進行本季主場首戰，新北市長侯友宜應邀擔任開球貴賓，穩穩把球投進捕手的手套中，引起現場球迷一陣歡呼，侯友宜也要悍將不要對兄弟太客氣，一定要贏球。

悍將昨天在台中洲際球場2：8不敵兄弟，兩隊今天移師新莊再戰，侯友宜開完球還和悍將球員一起加油打氣，強調一定要回擊，笑說：「兄弟對我們無情，我們就別對他們太有義。」

侯友宜表示，小時候就喜歡棒球，有中職以後也很關心球員，當時還是擔任刑警的年代；今天看到楊清瓏、林華韋這些老球員，很敬佩這些人。

他還提到林智勝昨天締造生涯第290轟紀錄，獨居中職史上全壘打王，形容「有夠厲害」，強調看到張泰山擁抱林智勝，傳承棒球精神，真的不簡單。

新莊球場湧進不少球迷，侯友宜說：「今天不能輸，悍將不要對兄弟太客氣，不然對地主球迷無法交代。」