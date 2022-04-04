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中職／「還有全力揮擊的勇氣嗎？」 張志豪開轟掃懷疑

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
中信兄弟張志豪6局下敲出陽春全壘打。記者余承翰／攝影 余承翰
中信兄弟張志豪6局下敲出陽春全壘打。記者余承翰／攝影 余承翰

中信兄弟隊重砲張志豪去年進行TJ韌帶置換手術，去年回歸，就在首場比賽開轟，對他也是很大的鼓舞，他坦言開刀後難免會有來自外界的、自己的懷疑，擔憂還能不能回到過去，這一發全壘打，他說：「證明我有做到、有突破到。」

張志豪前一場比賽已要追溯到去年5月11日，7月決定進行TJ手術，本季健康回歸，想把球打爆的企圖心，在首戰就展現，4打數2安打，先在第4局敲出一壘打，第6局掃出陽春砲。

用全壘打宣告回歸的感覺如何，他笑答：「應該是用安打宣告回歸吧！」他坦言自己也希望可以在前幾場就有全壘打，一掃對自己的不確定，「開完刀後，總是會有一些懷疑，我自己也會懷疑自己，能不能回到當初的揮棒速度，有以前的勇氣去全力揮擊，證明我自己有做到、有突破到，證明自己還能回來。」

張志豪提到，畢竟久未接觸高強度比賽，還是有許多需要調整的地方，包括心態、比賽節奏、投手對戰，「需要一些時間練習，還有一些感覺是生疏的。」

昨天中職場上砲聲隆隆，他也聽聞林智勝敲出破紀錄的第290轟消息，張志豪說：「有聽到廣播，恭喜智勝，他的實力大家都看得到，更期待他可以超越300轟，樹立一個目標讓學弟挑戰。他不是在破紀錄，他是在設立障礙，讓中華職棒可以更進步。」至於是否傳了訊息恭喜林智勝，他說：「我打算直接在球場上跟他恭喜，他現在是敵人啊！」

張志豪 林智勝

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