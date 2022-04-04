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中職／兄弟給的禮遇有嚇到 王勝偉要隨新應援曲重生

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
王勝偉。記者余承翰／攝影
王勝偉。記者余承翰／攝影

王勝偉本季改披富邦悍將隊球衣，昨天重返熟悉的洲際球場作戰，第1打席時，兄弟為他播放過去的應援曲，讓王勝偉直呼感動，一度退出打擊區恢復一下心情；悍將隊為他新打造的應援曲隨著回到主場作戰將繚繞新莊，王勝偉感性說：「音樂重生了，人也要重生。」

王勝偉曾效力兄弟14年，去年自請放在60人名單之外，尋求更多出賽機會，前進悍將隊延續選手生涯，昨天在洲際球場出賽，賽前先領取冠軍戒指，首打席上場時，現場先是播放他過去在兄弟的應援曲，隨後在啦啦隊長小白的帶領下「請他吃便當」，以溫馨又幽默的方式歡迎這位前臣回娘家。

熟悉的應援曲一出，王勝偉坦言嚇一跳，「前面儀式都有了，沒想到會有這種安排。」他笑稱像是「恰恰」彭政閔才有的禮遇；至於隨後的請吃便當，他坦言沒聽到，但也覺得很OK，「場上本來就應該要這樣，可以啦！」

今天悍將隊回到主場，迎接新莊首戰，王勝偉也將迎來新的應援曲，「音樂重生了，人也要重生，我很喜歡這個音樂。」他已經在昨天搶先聽過，很是滿意，「很像是武俠小說衝出來要拔箭的感覺」。

王勝偉 富邦悍將 彭政閔

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