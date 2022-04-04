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U18東岸聯盟／林鉑濬累積2轟 具備優秀打者條件

中央社 / 台東4日電
U18東岸聯盟棒球賽預賽新北市聯隊4日與普門中學交手，兩隊4局打完戰成平手，新北聯隊5局靠著林鉑濬（圖）陽春砲送回致勝分，順利拿下比賽勝利。 中央社
U18東岸聯盟棒球賽預賽新北市聯隊4日與普門中學交手，兩隊4局打完戰成平手，新北聯隊5局靠著林鉑濬（圖）陽春砲送回致勝分，順利拿下比賽勝利。 中央社

U18東岸聯盟棒球賽預賽新北市聯隊與普門中學交手，兩隊4局打完戰成平手，新北聯隊5局靠著林鉑濬陽春砲，以7比6拿勝，也是林鉑濬賽會第2轟，教頭王傳家直言他具備成為優秀打者的條件。

2022年U18東岸聯盟棒球錦標賽新北市聯隊此次以穀保家商為主體，加入鶯歌工商球員組成聯隊，新北聯隊與普門中學今天賽前預賽都是4勝，今天交手爭分組第一。

兩隊今天預賽交手，前4局打完6比6戰成平手，新北聯隊5局下靠著林鉑濬陽春砲送回致勝分，順利拿下比賽勝利。林鉑濬單場4打數敲出2支安打，貢獻1分打點、表現亮眼。

林鉑濬為鶯歌工商球員，教練王傳家表示，林鉑濬屬於中長型打者，推打拉打都可以，對球的感覺很好，具備成為好打者的條件，在母隊也扛中心棒次，雖然才高一，但從國中升上高中，木棒銜接上沒有落差。

林鉑濬力量好，擊球技巧超齡，但王傳家表示還有成長空間，在動作和心理層面穩定性可以再更扎實的話，「未來一定會是台灣很優秀的打者」，但目前守備方面僅算中規中矩，希望他在投守打3方面都可以勝任。

林鉑濬升上高中不到一年已經敲出3轟，此次賽會敲出2轟、打擊狀況佳，他表示，以前全壘打並不多，高中後動作做得更細膩、更完整，配合重量訓練長打也跟著打出來。

林鉑濬謙虛地表現，還有很多地方需要加強，打擊方面選球也要再強化，守備也是相對比較弱的地方，高一在母隊和聯隊都扛中心棒次雖然有壓力，「但有壓力才會成長」，此次東岸聯盟打擊表現亮眼，但能不能入選玉山盃選拔賽的聯隊「隨緣」。

新北市聯隊預賽拿下5勝、分組排名第1，普門中學戰績4勝1敗、排名第2晉級，兩隊將在6強再度碰頭。

普門中學 棒球 穀保家商

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