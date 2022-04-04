中職／連2顆搖頭挨霸帝士重擊 李振昌對福來喜說歹勢

中信兄弟隊終結者李振昌昨天登板的第1個打席、第2球，就被富邦悍將隊洋砲霸帝士掃出陽春砲，他對捕手福來喜很歹勢，原來他配的前兩球都是變化球，李振昌說：「我兩顆都搖頭」。

李振昌去年季後進行骨刺清除手術，原本評估可能錯過開季，結果進度超前，在兄弟的第1場完賽賽事就登板，昨天在9局上場，以挨轟、內野安打、保送開局，接著連飆3次三振結束比賽。

李振昌透露，「面對第一個打者，捕手是希望我丟變化球，我不是反駁捕手啦！ 我是覺得我應該把揮臂速度先加上來，把球的品質丟出來再丟變化球，沒有聽捕手的建議，被打全壘打，對捕手比較抱歉。」

李振昌還原當時狀況，福來喜前2顆都是配變化球，「但我兩顆都搖頭，第一顆壞球，第二顆就被打了。」他要投外角，結果拐到紅中挨打，賽後也馬上就跟福來喜致歉，「當然，這不是他的錯，後來有跟他抱歉，互相溝通，把意見交流一下。」

他也預告，下次再碰到霸帝士希望可以討回來，「滿有挑戰性的，希望下次遇到他會是在狀況好時做不同的對決，想辦法討回來。」

開刀後的首場正式比賽感覺，李振昌指出，揮臂速度和開刀前差不多，「就是比賽節奏快慢之間要再找一下，變化球、直球穩定度會比較好。」