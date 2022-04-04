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U18東岸聯盟／馬承恩高中首度登板 東體白隊晉4強

中央社 / 台東4日電
2022年東岸聯盟U18棒球錦標賽，台東體中白隊4日與善化聯隊交手，東體白隊後援投手馬承恩（圖）當奇兵，後援2局無失分，率隊以7比0、5局拿勝，晉級4強。 中央社
2022年東岸聯盟U18棒球錦標賽，台東體中白隊4日與善化聯隊交手，東體白隊後援投手馬承恩（圖）當奇兵，後援2局無失分，率隊以7比0、5局拿勝，晉級4強。 中央社

U18東岸聯盟棒球賽台東體中白隊今天與善化聯隊交手，東體白隊後援投手馬承恩當奇兵，後援2局無失分，率隊拿勝晉級4強。馬承恩透露更喜歡打擊，但也想嘗試危機登板。

2022年U18東岸聯盟棒球錦標賽台東體中白隊與善化聯隊交手，東體白隊先發投手王喬恩投3局無失分，馬承恩4局接手後援，雖有投出觸身球保送，隊友守備也有狀況讓對手上壘，但馬承恩穩守不失分，率隊以7比0、5局拿勝。

東體白隊總教練陳峰岳表示，今天原本要讓王喬恩投到5局，但比數有拉開，後半段換上平時較少上場的一年級投手馬承恩、也當作測試，馬承恩是外野手，但在練習時發現馬承恩投球很準，也讓其嘗試投球。

陳峰岳表示，馬承恩的速度不快，將近130公里左右，變化球控球不錯，臂力好、投球品質不錯，球的尾勁也好，未來也考慮讓馬承恩投打兩端都同時發展。

馬承恩國小、國中都是野手為主，偶爾會上場投球，上一次登板投球已經是去年3月，高中正式賽首度登板投球，他自評表現不佳，直球投不太進去好球帶，所以多運用曲球與打者對決。

馬承恩對打擊比較有信心，他笑說，比較想打擊，屬於安打型的球員，偶爾看到壘上有危機時，也會手癢想要登板投球，但目前還沒有機會。左投馬承恩的偶像是中職樂天桃猿隊左投王溢正，「因為他丟球很穩定」。

棒球 樂天桃猿 中職

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