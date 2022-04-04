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中職／林智勝開心成為全壘打王 搖頭公仔熱銷近千隻

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
龍隊推出唯妙唯肖的大師兄搖頭公仔，姿勢是他每次開轟回到本壘比天的經典手勢。圖／味全龍隊提供
龍隊推出唯妙唯肖的大師兄搖頭公仔，姿勢是他每次開轟回到本壘比天的經典手勢。圖／味全龍隊提供

味全龍隊老將林智勝昨天在台南球場敲出生涯第290轟，獨居中職史上全壘打王，龍隊立刻推出相關紀念商品，開賣不到30分鐘預購金額就破百萬，球團為了感謝球迷支持，將加贈290點紅利點數給預購期間購買商品的會員。

林智勝破紀錄全壘打出爐，龍隊除了發文祝賀，也推出「歷史的王者-Ngayaw·Ake林智勝」290轟全系列紀念商品，包含290轟同款親簽紀念球棒、紀念徽章、搖頭公仔、球、帽，限量紀念球棒被秒殺，搖頭公仔預訂數量近千隻。

龍隊今天宣布加碼贈送紅利點數，凡預購期間4日至11日購買林智勝紀念商品者，每位會員加贈290點紅利點數（每個帳號限贈一次），紀念商品預購可上官網https://shop.wdragons.com/zh-TW。

林智勝表示，棒球賽敲出全壘打往往容易讓球迷感到興奮，也讓比賽更加刺激精彩，很開心能成為全壘打王，更開心是還能出賽，為球隊拿下勝利。

林智勝打破紀錄第一時間，原本289轟並列榜首的張泰山立即送上最誠摯的擁抱，他說紀錄本來就是給後輩破的，看好林智勝朝300轟的里程碑前進。

林智勝「王者降臨」，敲出生涯第290轟，成為中職新科全壘打王。圖／味全龍隊提供
林智勝「王者降臨」，敲出生涯第290轟，成為中職新科全壘打王。圖／味全龍隊提供
林智勝限量紀念球棒不僅被秒殺，唯妙唯肖的搖頭公仔，預訂數量也近千隻。圖／味全龍隊提供
林智勝限量紀念球棒不僅被秒殺，唯妙唯肖的搖頭公仔，預訂數量也近千隻。圖／味全龍隊提供

林智勝 中職

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