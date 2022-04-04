快訊

醫曝私訊對話還原「王喜爆鼻血」處理情況

直播／確診連4日飆破百例！今本土+133、境外+142

U18東岸聯盟／王喬恩先發好投 東體白5連勝分組第1

中央社 / 台東4日電
U18東岸聯盟棒球錦標賽台東體中白隊4日與善化聯隊交手，東體白隊派出投手王喬恩（圖）先發3局無失分，終場東體白隊以7比0、5局拿下5連勝，分組排名第1。 中央社
U18東岸聯盟棒球錦標賽台東體中白隊4日與善化聯隊交手，東體白隊派出投手王喬恩（圖）先發3局無失分，終場東體白隊以7比0、5局拿下5連勝，分組排名第1。 中央社

U18東岸聯盟棒球賽地主台東體中白隊延續搶勝氣勢，今天與善化聯隊交手，王喬恩先發3局無失分，好投壓制，杜禹鋒單場2支二壘打，東體白隊以7比0、5局拿下5連勝，分組排名第1。

2022年U18東岸聯盟棒球錦標賽台東體中白隊今天與善化聯隊交手，東體白隊派出投手王喬恩先發，開賽連抓7個出局數，直到3局1人出局後才被敲出安打，但力守不失分。

東體白隊4局換上馬承恩接替後援，沒有被敲出安打，但有觸身球保送、隊友守備也有狀況，讓對手攻占壘包，馬承恩及時回穩、沒有失分，替球隊守住勝利。

東體白隊今天開賽攻勢不斷，1局靠著陽念祖二壘打、接連失誤跑回2分，2局再靠著失誤、杜禹鋒二壘打送回第3分，3局面對善化聯隊陣中球速破150公里的投手尹柏淮也打得很順手，單局5安、1保送，一口氣攻下4分、奠定勝基。

東體白隊預賽5戰全勝、分組排名第1晉級，總教練陳峰岳表示，這個比賽大家調整狀況不錯，賽前也有預測到善化聯隊可能派出尹柏淮全力搶勝，鼓勵球員不用怕速球、當作在打發球機，提早一點做準備，抓直球攻擊、效果不錯。

東體白隊開路先鋒杜禹鋒今天單場3打數敲出2支二壘打，貢獻1分打點、表現最佳。陳峰岳也另外點名5棒陳佳賢表現不錯，稱讚是陣中打擊很穩定的球員，在鋁棒聯賽和此次比賽都扛中心棒次，也有不錯的表現。

棒球

延伸閱讀

U18東岸聯盟／宋柏翰擊球穩定度佳 新北聯隊4連勝

U18東岸聯盟／平鎮黃保羅飆151公里 拚選秀順位

U18東岸聯盟／余家宏9局無責失 成功商水搶首勝

U18東岸聯盟／台東體中古恩吉先發勝 一年內球速增20公里

相關新聞

中職／林智勝290轟 稱霸中職

中華職棒以煙火秀開啟新球季。昨天兩場比賽四隊都開轟，共出現七發全壘打，林智勝更敲出歷史留名的一轟，身披味全龍隊球衣的第一...

U18東岸聯盟／王喬恩先發好投 東體白5連勝分組第1

U18東岸聯盟棒球賽地主台東體中白隊延續搶勝氣勢，今天與善化聯隊交手，王喬恩先發3局無失分，好投壓制，杜禹鋒單場2支二壘...

中職／丘昌榮領冠軍戒 向「兄弟」們鞠躬

中信兄弟隊等了11年才拿到的總冠軍，冠軍戒雖然晚一天收到，卻也剛好對上富邦悍將隊，轉披戰袍的丘昌榮、黃泰龍、王勝偉、威迪...

中職／懂賺！林智勝290轟紀念商品 味全龍光速上架

林智勝今天在台南球場敲出生涯第290轟，單獨坐上中職生涯全壘打王的位置，味全龍隊火速公開相關紀念商品，包括限量10支的 ...

中職／林智勝繞壘像在作夢 張泰山要他再拚300轟

林智勝今天在台南球場登頂中職全壘打王，將現任味全龍隊打擊教練張泰山的紀錄擠落第2位，張泰山為林智勝感到開心，也期許他朝3...

中職／象魔力改變節奏繳好投 大讚江坤宇Super Star

中信兄弟隊今天以8：2擊敗富邦悍將隊，在新球季首戰搶下勝利，先發洋投象魔力投7局無失分功不可沒，表現跟去年判若兩人，象魔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。