U18東岸聯盟／王喬恩先發好投 東體白5連勝分組第1

U18東岸聯盟棒球賽地主台東體中白隊延續搶勝氣勢，今天與善化聯隊交手，王喬恩先發3局無失分，好投壓制，杜禹鋒單場2支二壘打，東體白隊以7比0、5局拿下5連勝，分組排名第1。

2022年U18東岸聯盟棒球錦標賽台東體中白隊今天與善化聯隊交手，東體白隊派出投手王喬恩先發，開賽連抓7個出局數，直到3局1人出局後才被敲出安打，但力守不失分。

東體白隊4局換上馬承恩接替後援，沒有被敲出安打，但有觸身球保送、隊友守備也有狀況，讓對手攻占壘包，馬承恩及時回穩、沒有失分，替球隊守住勝利。

東體白隊今天開賽攻勢不斷，1局靠著陽念祖二壘打、接連失誤跑回2分，2局再靠著失誤、杜禹鋒二壘打送回第3分，3局面對善化聯隊陣中球速破150公里的投手尹柏淮也打得很順手，單局5安、1保送，一口氣攻下4分、奠定勝基。

東體白隊預賽5戰全勝、分組排名第1晉級，總教練陳峰岳表示，這個比賽大家調整狀況不錯，賽前也有預測到善化聯隊可能派出尹柏淮全力搶勝，鼓勵球員不用怕速球、當作在打發球機，提早一點做準備，抓直球攻擊、效果不錯。

東體白隊開路先鋒杜禹鋒今天單場3打數敲出2支二壘打，貢獻1分打點、表現最佳。陳峰岳也另外點名5棒陳佳賢表現不錯，稱讚是陣中打擊很穩定的球員，在鋁棒聯賽和此次比賽都扛中心棒次，也有不錯的表現。