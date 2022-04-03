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中職／懂賺！林智勝290轟紀念商品 味全龍光速上架

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
林智勝敲出生涯第290轟，單獨坐上中職生涯全壘打王的位置，味全龍隊火速公開相關紀念商品。圖／取自味全龍隊粉絲團
林智勝敲出生涯第290轟，單獨坐上中職生涯全壘打王的位置，味全龍隊火速公開相關紀念商品。圖／取自味全龍隊粉絲團

林智勝今天在台南球場敲出生涯第290轟，單獨坐上中職生涯全壘打王的位置，味全龍隊火速公開相關紀念商品，包括限量10支的 「290轟同款親簽紀念球棒」，售價2萬1900元。

林智勝生涯共在La New熊、Lamigo桃猿隊敲出207轟，在中信兄弟隊掃82轟，他以289轟的資歷帶槍投靠龍隊，在季前已與張泰山並列中職全壘打王，新球季的每一轟都是紀錄，結果他只用1場就站上新高度。

林智勝今天在第5局開轟，生涯第290轟出爐，成為新科全壘打王，龍隊賽後火速公開紀念周邊，包括限量10支的「290轟同款親簽紀念球棒」，還有紀念搖頭公仔，神還原林智勝開轟後回到本壘的經典手勢，以及T恤、帽子、毛巾、球等紀念商品。

紀念商品將於4日凌晨0時於味全龍官方商城開放預購，至11日中午12點截止。

林智勝 中職

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