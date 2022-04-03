中職／林智勝繞壘像在作夢 張泰山要他再拚300轟

林智勝今天在台南球場登頂中職全壘打王，將現任味全龍隊打擊教練張泰山的紀錄擠落第2位，張泰山為林智勝感到開心，也期許他朝300轟的路上繼續邁進。

龍隊今天以11：3擊墜統一獅隊，林智勝以第2棒、一壘手之姿先發上陣，先在第3局敲出安打，第5局從王鏡銘手中揮出陽春砲，在生涯第19年、1478場、6176打席、5381打數，迎來第290轟，單獨站上中職史上全壘打王的寶座。

林智勝來到龍隊的第1戰就破紀錄，張泰山開玩笑表示，「太快了！害我的留名一下子就沒了。」但他為林智勝感到開心，更期待他能夠繼續往300轟前進。

林智勝表示，打出全壘打跑壘的時候都像是做夢一樣，腦袋是空白的，等到踏上本壘板才感覺真實。對於290轟，這一路來要感謝的人太多，但能夠幫助球隊獲勝，才是最開心的事。

創辦人魏應充也跟球隊視訊、勉勵打氣，特別是去年在台南一勝難求，今年一舉攻破「台南魔咒」。魏應充表示，很感謝林智勝為年輕球員樹立學習標竿，他也聽說林智勝入隊後，一直很努力練習，這次能締造中職新紀錄，是天道酬勤的最佳寫照。