快訊

確診現蹤「掃掉大半旅客」 墾丁業者哀嚎

帶傷唱2天腳指回不去 張惠妹被警告恐中風

中職／象魔力改變節奏繳好投 大讚江坤宇Super Star

聯合報 / 記者蘇志畬／台中即時報導
中信兄弟先發投手象魔力7局無失分拿下勝投。記者余承翰／攝影
中信兄弟先發投手象魔力7局無失分拿下勝投。記者余承翰／攝影

中信兄弟隊今天以8：2擊敗富邦悍將隊，在新球季首戰搶下勝利，先發洋投象魔力投7局無失分功不可沒，表現跟去年判若兩人，象魔力除了解釋過去還在適應中職節奏，也大讚游擊手江坤宇的兩次美技是「超級巨星」。

象魔力去年在一軍出賽4場、2場先發，防禦率5.68，而且最長僅投到4局，體力條不足是外界對他的主要印象，但今晚卻以89球投滿7局，僅被敲出2支安打，另有7次三振、2次四壞保送，局數、用球數、三振數都創個人新高。

象魔力表示，去年自己還在學習、適應，「台灣棒球的風格跟我過去遇到的不同。」上周象魔力也特別找總教練林威助討論，知道自己要學著改變投球節奏，加入快投等方式，今天跟捕手福來喜搭配也很順，能夠讓打者失去平衡。

由於前4局雙方形成投手戰，象魔力不會特別想著「不能失分」，不過5局下許基宏敲出滿貫砲後形成大局，確實讓球隊氣氛鬆了點，士氣也跟著提升。

不過林威助認為，更關鍵是靠著戰術拿下第一分，5局下一、二壘有人時，向江坤宇下達觸擊暗號，但對方內野全趨前，改為收打敲出致勝安打，「之前有說過，沒有全壘打也有能夠贏球的方式」。

江坤宇在6局上更有兩次驚人的美技守備，橫移到接近外野草皮處攔下滾地球，隨後傳往一壘刺殺，令全場觀眾驚呼，象魔力也說：「他太誇張了，是Super Star（超級巨星），這兩個Play讓士氣繼續在我們這邊。」

江坤宇 林威助

延伸閱讀

圖輯／中職許基宏滿貫砲 中信領先富邦

中職／複製貼上奪冠名句 林威助開季要球員拿出霸氣

中職／開幕戰隔14年再現洋砲對決 福來喜沒蹲捕有原因

中職／臉書曬稚嫩照網友喊可愛 江坤宇盼能變總統府「常客」

相關新聞

中職／等了8204天的1勝 龍隊射穿獅隊打破「台南魔咒」

味全龍隊去年就是攻不破的台南球場，在今年首戰出師大捷，不僅以機關槍打線射穿統一獅隊投手群，還有林智勝破紀錄的第290轟，...

中職／熊厲害！許基宏等到首支滿貫砲 帶功臣受訪

中信兄弟隊今晚靠著3發全壘打以8：2轟倒富邦悍將隊，敲出生涯首發滿貫砲的許基宏，賽後帶著女兒的熊玩偶出現，直呼它是「致勝...

中職／100、200轟都打他們 林智勝290轟也沒放過獅隊

林智勝的破紀錄第290轟，今天降落在台南球場左外野看台上，統一獅隊成為「大師兄」的紀錄專屬背景，他的生涯第100轟、20...

中職／許基宏生涯首發滿貫砲 兄弟3轟贏悍將2轟

中華職棒新球季的聯盟首轟在今天出爐，中信兄弟隊許基宏的一發中外野滿貫砲，打響今年第一砲，而且還是個人生涯第一支滿貫砲，加...

中職／290轟來了！林智勝首戰就開砲 獨占生涯全壘打王

中華職棒史上全壘打王，今天晚上在台南球場誕生，「大師兄」林智勝在第5局砲轟王鏡銘，這是他的生涯第290轟，甩開現任龍隊打...

中職／好暖！丘昌榮哽咽領冠軍戒 王勝偉獲應援曲禮遇

中信兄弟隊今天賽前舉行冠軍戒頒發儀式，也恰巧對上富邦悍將隊，去年還在黃衫軍的丘昌榮、黃泰龍、王勝偉、威迪茲同享榮耀，丘昌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。