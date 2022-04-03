中職／象魔力改變節奏繳好投 大讚江坤宇Super Star

中信兄弟隊今天以8：2擊敗富邦悍將隊，在新球季首戰搶下勝利，先發洋投象魔力投7局無失分功不可沒，表現跟去年判若兩人，象魔力除了解釋過去還在適應中職節奏，也大讚游擊手江坤宇的兩次美技是「超級巨星」。

象魔力去年在一軍出賽4場、2場先發，防禦率5.68，而且最長僅投到4局，體力條不足是外界對他的主要印象，但今晚卻以89球投滿7局，僅被敲出2支安打，另有7次三振、2次四壞保送，局數、用球數、三振數都創個人新高。

象魔力表示，去年自己還在學習、適應，「台灣棒球的風格跟我過去遇到的不同。」上周象魔力也特別找總教練林威助討論，知道自己要學著改變投球節奏，加入快投等方式，今天跟捕手福來喜搭配也很順，能夠讓打者失去平衡。

由於前4局雙方形成投手戰，象魔力不會特別想著「不能失分」，不過5局下許基宏敲出滿貫砲後形成大局，確實讓球隊氣氛鬆了點，士氣也跟著提升。

不過林威助認為，更關鍵是靠著戰術拿下第一分，5局下一、二壘有人時，向江坤宇下達觸擊暗號，但對方內野全趨前，改為收打敲出致勝安打，「之前有說過，沒有全壘打也有能夠贏球的方式」。

江坤宇在6局上更有兩次驚人的美技守備，橫移到接近外野草皮處攔下滾地球，隨後傳往一壘刺殺，令全場觀眾驚呼，象魔力也說：「他太誇張了，是Super Star（超級巨星），這兩個Play讓士氣繼續在我們這邊。」