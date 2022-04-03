中職／等了8204天的1勝 龍隊射穿獅隊打破「台南魔咒」

味全龍隊去年就是攻不破的台南球場，在今年首戰出師大捷，不僅以機關槍打線射穿統一獅隊投手群，還有林智勝破紀錄的第290轟，龍隊以11：3贏球，相隔8204天再於府城取勝，林智勝在今晚單獨站上生涯全壘打王的寶座。

龍隊去年在台南全季12戰全敗，輸到破紀錄，今年在獅隊的「欽點」之下，首戰再度挺進台南，龍隊演繹從哪裡跌倒，就從哪裡站起來，第1場比賽就從打破「台南魔咒」展開。

龍隊全場敲出12安、海灌11分，林智勝以先發第2棒、一壘手出賽，身披龍隊球衣的第1安在第3局出現，第1轟在第5局報到，破紀錄的第290轟降落在台南球場左外野，挨轟苦主為王鏡銘。

林智勝霸氣將球棒一甩，繞壘享受屬於他的瞬間，除了有球迷送上的喝彩聲，在休息區等待著他的身影，還有同一時間從生涯全壘打王退位的張泰山。

第3局為勝敗分水嶺，龍隊單局打了13人次，合計出現7安打、3保送，以7分大局碾爆獅子軍，獅隊先發投手施子謙3局沒撐完，只投2.2局被敲8安打、失9分（責失6分）。

龍隊洋投布里悍先發5局，被敲4安打、失2分（責失1分），隊友強大的火力應援之下，讓他的勝投順利進袋；林子昱把關最後4局，因陳傑憲的陽春砲丟掉1分。