中職／熊厲害！許基宏等到首支滿貫砲 帶功臣受訪

中信兄弟隊今晚靠著3發全壘打以8：2轟倒富邦悍將隊，敲出生涯首發滿貫砲的許基宏，賽後帶著女兒的熊玩偶出現，直呼它是「致勝功臣」認為帶來了好運，不過實際上許基宏已經連兩場都敲出長打，手感確實火燙。

昨天的開幕戰雖然因雨保留，但許基宏已經敲出一支二壘打，今天在5局下更從悍將隊先發投手范米特手中轟出滿貫彈，形成單局5分攻勢，加上6局張志豪、岳東華也連兩打席開轟，讓悍將隊申皓瑋、霸帝士兩發陽春砲成空響。

許基宏表示，因為范米特才剛對福來喜投出觸身球，可能會積極搶好球，因此設定好打擊策略，掌握到失投球成功開轟。

這是許基宏生涯第78轟，卻是第1支滿貫砲，連他自己也覺得：「好久喔，終於打了一支四分的。」雖然場下知道自己還沒敲過滿貫，但他表示面對滿壘時不會特別去想，「只想怎麼送回隊友，不管用什麼方式都好」。

賽後許基宏帶著一隻熊玩偶受訪，跟他壯碩的體型不太搭，許基宏表示，這是女兒遺留在車上的，自己帶來球場保管，打算之後再還給她，「她還不懂全壘打的意思，但想把這顆滿貫砲的球也一起給她」。