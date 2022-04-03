聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／100、200轟都打他們 林智勝290轟也沒放過獅隊
林智勝的破紀錄第290轟，今天降落在台南球場左外野看台上，統一獅隊成為「大師兄」的紀錄專屬背景，他的生涯第100轟、200轟，同樣都是狙擊獅隊。
林智勝今年披上味全龍隊球衣，今天在賽季首戰出戰獅隊，以第2棒、一壘手之姿先發上陣，第5局從王鏡銘手中敲出陽春砲，林智勝在生涯第19年、1478場、6176打席、5381打數，迎來第290轟，單獨站上中職史上全壘打王的寶座。
攤開林智勝的紀錄轟，他的第100轟出現在2010年4月1日，在澄清湖球場面對獅隊陳逸宸敲出，第200轟則在2015年9月12日台南出現，苦主為陳韻文，當時造成很大話題，因為那是陳韻文的生涯初登板，第1打席、第3球就被林智勝上演震撼教育。
這回破紀錄的290轟，又是獅隊成為背景，細看林智勝的全壘打分布，同樣是獅隊投手「貢獻」最大，潘威倫被他敲出12轟為最多，王鏡銘以10轟居次。
若以球隊來看，富邦悍將（含前身興農牛、義大犀牛隊）共被林智勝敲出87轟為最多，獅隊的83轟居次，中信兄弟（含兄弟象）則是挨了64轟，樂天桃猿（含Lamigo桃猿隊）則是34轟。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言