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中職／100、200轟都打他們 林智勝290轟也沒放過獅隊

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
林智勝。圖／味全龍隊提供
林智勝。圖／味全龍隊提供

林智勝的破紀錄第290轟，今天降落在台南球場左外野看台上，統一獅隊成為「大師兄」的紀錄專屬背景，他的生涯第100轟、200轟，同樣都是狙擊獅隊。

林智勝今年披上味全龍隊球衣，今天在賽季首戰出戰獅隊，以第2棒、一壘手之姿先發上陣，第5局從王鏡銘手中敲出陽春砲，林智勝在生涯第19年、1478場、6176打席、5381打數，迎來第290轟，單獨站上中職史上全壘打王的寶座。

攤開林智勝的紀錄轟，他的第100轟出現在2010年4月1日，在澄清湖球場面對獅隊陳逸宸敲出，第200轟則在2015年9月12日台南出現，苦主為陳韻文，當時造成很大話題，因為那是陳韻文的生涯初登板，第1打席、第3球就被林智勝上演震撼教育。

這回破紀錄的290轟，又是獅隊成為背景，細看林智勝的全壘打分布，同樣是獅隊投手「貢獻」最大，潘威倫被他敲出12轟為最多，王鏡銘以10轟居次。

若以球隊來看，富邦悍將（含前身興農牛、義大犀牛隊）共被林智勝敲出87轟為最多，獅隊的83轟居次，中信兄弟（含兄弟象）則是挨了64轟，樂天桃猿（含Lamigo桃猿隊）則是34轟。

林智勝 王鏡銘

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