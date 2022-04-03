快訊

確診現蹤「掃掉大半旅客」 墾丁業者哀嚎

帶傷唱2天腳指回不去 張惠妹被警告恐中風

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／許基宏生涯首發滿貫砲 兄弟3轟贏悍將2轟

聯合報 / 記者蘇志畬／台中即時報導
中信兄弟許基宏（右）5局下在滿壘時敲出本季第一轟。記者余承翰／攝影
中信兄弟許基宏（右）5局下在滿壘時敲出本季第一轟。記者余承翰／攝影

中華職棒新球季的聯盟首轟在今天出爐，中信兄弟許基宏的一發中外野滿貫砲，打響今年第一砲，而且還是個人生涯第一支滿貫砲，加上張志豪、岳東華「背靠背」開轟，兄弟在本季首戰就以8：2擊敗富邦悍將隊，搶下開門紅。

昨天的開幕戰打到2局下就因雨保留，挑戰衛冕的中信兄弟今天重新出發，先發投手象魔力繳出7局無失分的表現，投89球僅被敲出2支安打，另投出7次三振、2次四壞保送，局數、用球數、三振數都是個人新高，跟去年4場出賽、防禦率5.68的表現截然不同。

前4局看似投手戰的節奏，在5局下被打破，悍將隊先發投手范米特突然失穩，先被連敲三安丟掉1分，接著對福來喜投出觸身球後，下一棒許基宏大棒一揮，把球敲出中外野全壘打牆，單局進帳5分，這是許基宏個人生涯第78轟，卻是第一支滿貫全壘打。

6局下兄弟攻勢沒停，去年敲出聯盟首轟的張志豪面對李子強轟出陽春砲，傷後復出首戰以球棒宣示強勢回歸，下一棒岳東華「跟進」開轟。

中信兄弟許基宏（中）5局下在滿壘時敲出本季第一轟。記者余承翰／攝影
中信兄弟許基宏（中）5局下在滿壘時敲出本季第一轟。記者余承翰／攝影

悍將隊打線急凍了7局，直到8局上才靠著申皓瑋的陽春砲打破鴨蛋，9局上面對兄弟終結者李振昌，悍將隊新洋砲霸帝士敲出左外野陽春砲，中職首安即首轟。

許基宏 張志豪 中信兄弟

延伸閱讀

圖輯／中職許基宏滿貫砲 中信領先富邦

中職／張志豪守備瑕疵釀成失分 助總：不應該發生

中職／若李振昌趕不上開季 助總點名4人把關最後防線

中職／悍將3轟無法彌補投手失分 兄弟唯一開轟是張志豪

相關新聞

中職／等了8204天的1勝 龍隊射穿獅隊打破「台南魔咒」

味全龍隊去年就是攻不破的台南球場，在今年首戰出師大捷，不僅以機關槍打線射穿統一獅隊投手群，還有林智勝破紀錄的第290轟，...

中職／熊厲害！許基宏等到首支滿貫砲 帶功臣受訪

中信兄弟隊今晚靠著3發全壘打以8：2轟倒富邦悍將隊，敲出生涯首發滿貫砲的許基宏，賽後帶著女兒的熊玩偶出現，直呼它是「致勝...

中職／100、200轟都打他們 林智勝290轟也沒放過獅隊

林智勝的破紀錄第290轟，今天降落在台南球場左外野看台上，統一獅隊成為「大師兄」的紀錄專屬背景，他的生涯第100轟、20...

中職／許基宏生涯首發滿貫砲 兄弟3轟贏悍將2轟

中華職棒新球季的聯盟首轟在今天出爐，中信兄弟隊許基宏的一發中外野滿貫砲，打響今年第一砲，而且還是個人生涯第一支滿貫砲，加...

中職／290轟來了！林智勝首戰就開砲 獨占生涯全壘打王

中華職棒史上全壘打王，今天晚上在台南球場誕生，「大師兄」林智勝在第5局砲轟王鏡銘，這是他的生涯第290轟，甩開現任龍隊打...

中職／好暖！丘昌榮哽咽領冠軍戒 王勝偉獲應援曲禮遇

中信兄弟隊今天賽前舉行冠軍戒頒發儀式，也恰巧對上富邦悍將隊，去年還在黃衫軍的丘昌榮、黃泰龍、王勝偉、威迪茲同享榮耀，丘昌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。