中職／許基宏生涯首發滿貫砲 兄弟3轟贏悍將2轟

中華職棒新球季的聯盟首轟在今天出爐，中信兄弟隊許基宏的一發中外野滿貫砲，打響今年第一砲，而且還是個人生涯第一支滿貫砲，加上張志豪、岳東華「背靠背」開轟，兄弟在本季首戰就以8：2擊敗富邦悍將隊，搶下開門紅。

昨天的開幕戰打到2局下就因雨保留，挑戰衛冕的中信兄弟今天重新出發，先發投手象魔力繳出7局無失分的表現，投89球僅被敲出2支安打，另投出7次三振、2次四壞保送，局數、用球數、三振數都是個人新高，跟去年4場出賽、防禦率5.68的表現截然不同。

前4局看似投手戰的節奏，在5局下被打破，悍將隊先發投手范米特突然失穩，先被連敲三安丟掉1分，接著對福來喜投出觸身球後，下一棒許基宏大棒一揮，把球敲出中外野全壘打牆，單局進帳5分，這是許基宏個人生涯第78轟，卻是第一支滿貫全壘打。

6局下兄弟攻勢沒停，去年敲出聯盟首轟的張志豪面對李子強轟出陽春砲，傷後復出首戰以球棒宣示強勢回歸，下一棒岳東華「跟進」開轟。 中信兄弟許基宏（中）5局下在滿壘時敲出本季第一轟。記者余承翰／攝影

悍將隊打線急凍了7局，直到8局上才靠著申皓瑋的陽春砲打破鴨蛋，9局上面對兄弟終結者李振昌，悍將隊新洋砲霸帝士敲出左外野陽春砲，中職首安即首轟。