中職／290轟來了！林智勝首戰就開砲 獨占生涯全壘打王

中華職棒史上全壘打王，今天晚上在台南球場誕生，「大師兄」林智勝在第5局砲轟王鏡銘，這是他的生涯第290轟，甩開現任龍隊打擊教練張泰山的289轟，單獨站上史上第一的位置。

林智勝今年轉戰味全龍隊，尋求固定出賽機會，龍隊此役將他排在先發第2棒、一壘手，前3打席依序是內野飛球、一壘打、保送，第4打席在第5局、兩出局時上場，一棒掃出陽春砲。

林智勝霸氣將球棒一甩，繞壘享受破紀錄瞬間，除了有球迷送上的喝彩聲，在休息區等待著他的身影，還有同一時間從生涯全壘打王退位的張泰山。

林智勝轉戰龍隊後的第1轟出爐，生涯290轟單獨站上中職史上第一的位置，接下來的每一轟將會持續推高他的歷史地位，也要朝史上第一位300轟打者的目標邁進。