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林智勝首戰就開砲 獨占生涯全壘打王

中職／收費沒嚇跑象迷 兄弟Twitch訂閱破1萬1千人

聯合報 / 記者蘇志畬／台中即時報導
中信兄弟Twitch官方頻道，球季第二天訂閱數已突破1萬1千人次。圖／中信兄弟球團提供
中信兄弟Twitch官方頻道，球季第二天訂閱數已突破1萬1千人次。圖／中信兄弟球團提供

中信兄弟隊今年啟動Twitch官方頻道全訂閱收費模式，象迷紛紛埋單，球季開打前訂閱數就已達到8000人，昨天開幕戰突破1萬人次訂閱，到今天賽前更來到1萬1千人以上。

中信兄弟隊前年起與直播平台Twitch合作，開設BROTHERS TV（中信兄弟官方頻道），兩年前就因應轉播市場的趨勢與變化，開啟「製播分離」模式，球團能夠主導、掌握球賽轉播品質及流程。

而自今年3月15日開始，中信兄弟啟動全訂閱收費觀看後，訂閱人數大幅成長了近9000人，兄弟球團表示，感謝球迷們朋友們的支持與訂閱，中信兄弟官方頻道將會持續提供更好的品質及內容。

今年的轉播中信兄弟也首創trackman數據鏡面系統，顯示九宮格、投手球速、投球轉速、擊球初速、全壘打距離等數據，陸續提供球迷朋友們更進階的數據服務。

Twitch 中信兄弟官方頻道：https://www.twitch.tv/subs/brothers_baseball

中信兄弟 球速

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