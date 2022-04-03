中職／岳家三兄弟合體 岳少華一打二「要全力丟」

岳家三兄弟岳東華、岳少華和岳政華首次開季就在中職一軍會合，進入職棒後，大哥岳東華和小弟岳政華效力中信兄弟隊，唯一當投手的二哥岳少華跑去富邦悍將隊，聽到小弟想從自己手中敲安，岳少華笑回：「加油啊。」

悍將隊本季首戰就在今天作客對上兄弟，岳東華、岳政華排進先發打線，岳少華則在牛棚待命，談起首次開季一軍，岳少華表示自己沒有想過，「不過在哪裡都一樣，就是好好做自己」。

岳少華透露，三兄弟平時聊遊戲多過聊棒球，聽到記者轉述岳政華想從自己手中敲出安打，岳少華也回應說：「加油啊，各自加油。」

其實岳少華已經對過兩位兄弟，去年在二軍對上岳政華、今年官辦熱身賽對上岳東華，都是岳少華勝出，也很期待在一軍賽場再次對決，「遇到他們就全力丟，他們也滿強的，經驗比我多，都很難對付，比起來的話，哥哥力量更大，看身材就知道」。