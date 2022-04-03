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中職／好暖！丘昌榮哽咽領冠軍戒 王勝偉獲應援曲禮遇

聯合報 / 記者蘇志畬／台中即時報導
中信兄弟隊今天舉行冠軍戒頒發儀式，已轉隊到富邦悍將的丘昌榮（右）也領到，致詞時一度哽咽。記者余承翰／攝影
中信兄弟隊今天舉行冠軍戒頒發儀式，已轉隊到富邦悍將的丘昌榮（右）也領到，致詞時一度哽咽。記者余承翰／攝影

中信兄弟隊今天賽前舉行冠軍戒頒發儀式，也恰巧對上富邦悍將隊，去年還在黃衫軍的丘昌榮、黃泰龍、王勝偉、威迪茲同享榮耀，丘昌榮拿到戒指後更是哽咽到說不出話來。

昨天的開幕戰受到雨勢攪局，頒發冠軍戒的儀式移到今天，兄弟團隊在去年擺脫「7年6亞」拿下暌違已久的冠軍，由總教練林威助、隊長王威晨代表領取。

而兄弟領隊劉志威也將冠軍戒交到已經轉隊的四位前黃衫軍手中，丘昌榮第一個致詞，先朝兄弟休息室90度鞠躬，但一時情緒上湧、說不出話，只能哽咽說出：「謝謝大家。」全場象迷也以掌聲鼓勵回應。

黃泰龍接過麥克風說：「丘哥情緒比較多一點。」他代表向現場球迷朋友、兄弟飯店洪騰勝老闆、中信的辜仲諒董事長表達感謝，「我們會帶著百萬象迷的支持與祝福，在我們的教練生涯，培育更多的棒球人才」。

王勝偉擔任第一棒，1局上首打席兄弟球團特別播出他的應援曲致意，球迷也為他鼓掌，不過2好球後情緒很快切換，應援團開始喊起「便當便當（台語）、揮棒落空。」王勝偉最後也確實被三振出局。

中信兄弟隊今天舉行冠軍戒頒發儀式，已轉隊到富邦悍將的丘昌榮（右）、黃泰龍（左）也領到。記者余承翰／攝影
中信兄弟隊今天舉行冠軍戒頒發儀式，已轉隊到富邦悍將的丘昌榮（右）、黃泰龍（左）也領到。記者余承翰／攝影
中信兄弟隊今天舉行冠軍戒頒發儀式。記者余承翰／攝影
中信兄弟隊今天舉行冠軍戒頒發儀式。記者余承翰／攝影
看著前隊友、教練領取冠軍戒，中信兄弟球員也笑得很開心。記者余承翰／攝影
看著前隊友、教練領取冠軍戒，中信兄弟球員也笑得很開心。記者余承翰／攝影
中信兄弟隊今天舉行冠軍戒頒發儀式，轉隊到富邦悍將隊的王勝偉也收到。記者余承翰／攝影
中信兄弟隊今天舉行冠軍戒頒發儀式，轉隊到富邦悍將隊的王勝偉也收到。記者余承翰／攝影

丘昌榮 王勝偉 富邦悍將

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