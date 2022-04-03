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日職／中田翔滿貫砲賞阪神9連敗 創央聯最屈辱開季

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
中田翔。 巨人隊官方推特
中田翔。 巨人隊官方推特

阪神虎隊又輸了，今天以5：9輸給巨人隊後，吞下開季9連敗，打破中央聯盟最慘紀錄，若再不趕緊止敗，日職紀錄1979年西武隊12連敗也近在眼前了。

阪神今天與巨人之戰，兩隊共出現5發全壘打，巨人在首局就靠中田翔滿貫砲打開局面，岡本和真5局補上陽春砲，讓阪神處於0：5落後。

阪神在6局上靠糸井嘉男的兩分砲縮小差距，但巨人在7局下再添4分大局，幾乎宣判虎軍難逃落敗命運，9局上木浪聖也、梅野隆太郎連2打席陽春砲挽不回頹勢，阪神吞下屈辱的9連敗。

投手狂失9分難辭其咎，兩個失血4分的大局都是洋投的「鍋」，先發的甘凱爾（Joe Gunkel）在首局就挨了中田翔滿貫砲，最終投4局退場，第7局登板的阿坎塔拉（Raul Alcantara），中繼1局被敲3安打、2保送。

巨人去年選秀第3指名選進的22歲投手赤星優志，此役先發投7局僅被敲4安打、失1分，拿下生涯首勝。

阪神開季1勝難求，已以9連敗打破央聯紀錄，接下來將回到主場甲子園球場作戰，是否希望藉此成為球隊迎向勝利的轉機？監督矢野燿大表示，不管是什麼都好，希望可以成為轉機，開啟球隊的勝利。

阪神虎 巨人

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