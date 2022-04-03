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中職／悍將教練丘昌榮、黃泰龍 重回洲際充滿回憶

中央社 / 台中3日電
中職富邦悍將隊總教練丘昌榮。 中央社
中職富邦悍將隊總教練丘昌榮。 中央社

中華職棒富邦悍將隊今天作客洲際棒球場，總教練丘昌榮、首席教練黃泰龍披上悍將戰袍後，首度回到前東家主場。丘昌榮表示，這邊是非常熟悉的球場，心中有很多回憶。

今天是悍將本季首場賽事，是丘昌榮執掌悍將兵符後首場正式賽事，也重回前東家兄弟主場洲際球場。丘昌榮賽前接受訪問時表示，這裡是非常熟悉的球場，「來到這邊心中有一些過去的回憶，當然現在台灣（各隊人員）交流比較少，但在國外都是很正常的，不管穿哪一隊球衣，都要為當下球隊做最好的付出與貢獻」。

悍將首席教練黃泰龍以前是兄弟的守備教練，他則表示，休息室從主隊換到客隊比較不熟悉，但他笑說：「這邊休息室也弄得還不錯，跟那邊差不多。」黃泰龍也指出，之前在兄弟時都會到球場附近的土地公廟拜拜，所以今天一下車就先去拜拜了。

黃泰龍也提到，賽前兄弟投手李振昌還特別騎腳踏車到客隊送他零食，「因為他們牛棚都會有零食，以前丘總肚子餓都會跟他們要，所以剛剛專程送過來，等等要轉交給丘總」。

兄弟是去年總冠軍隊伍，其中今年轉戰悍將的教練丘昌榮、黃泰龍，選手王勝偉、威迪茲（華德茲）都是去年兄弟奪冠陣容，今天賽前頒發冠軍戒指時，兄弟也特別準備了戒指頒獎給他們。

對此丘昌榮表示，「當然很開心，但今天就是專心跟對手對戰，現在開始好好在這邊把球隊給帶好」。黃泰龍則說：「謝謝前東家在做戒指時還想到我們，因為冠軍戒指得來不易，希望去年在那邊領到冠軍戒，今年來這邊也可以拿到冠軍戒。」

丘昌榮 牛棚 富邦悍將

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