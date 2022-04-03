中職／四悍將回娘家領冠軍戒 王勝偉感觸多

四位前中信兄弟隊球員「回娘家」，新球季轉戰富邦悍將隊的丘昌榮、黃泰龍、王勝偉、威迪茲，今天首次造訪洲際球場，賽前兄弟將舉辦冠軍戒頒發儀式，也沒漏掉這四人，王勝偉心中感觸良多，「我會好好收藏」。

悍將隊開季第一戰就是作客兄弟主場，王勝偉被排在先發第一棒、游擊手，他笑說：「丘哥給我很大驚喜，也是對我的肯定，春訓近況比較好，但這也就是120場球季的第1場，還是按部就班來。」

轉任悍將隊總教練的丘昌榮解釋，安排王勝偉打第一棒不是刻意為之，而是參考熱身賽近況，加上王勝偉打左投數據也不錯。

王勝偉今天收到滿滿驚喜，另一點就是拿到前東家的冠軍戒，他原本以為只有總冠軍賽正選球員跟教練團才領得到，「非常驚喜，我會好好收藏，把感謝放在心裡。」

穿著便服到球場時，王勝偉開始跟熟悉的角落合照留念，這座球場承載著他滿滿回憶，但換上藍色球衣，心情跟過往大不同，「身分不同，角色也不一樣，會想比較多，但還是要平復心情」。

心情有多複雜？王勝偉用了四個形容詞「緊張、興奮、期待、感謝」，但他認為球季才剛開始，後面還很多比賽，保持穩定更重要，現在這樣微微的緊張感反而是好事。

丘昌榮也換了球衣回到球場，他認為這在棒球場上很正常，只是台灣球員、教練流動比較少一點，「不管穿哪隊球衣，都是一樣全力以赴」。

丘昌榮球員時期在台中金剛隊拿下過兩冠，這是他的中職第一枚冠軍戒，對於今天要上台領戒，他認為還是要專注在今天的比賽上，過去的回憶很開心，但現在到悍將隊就是把球隊帶好。